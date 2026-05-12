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जोडिएक

यह 2007 की क्राइम थ्रिलर फिल्म अमेरिका के रहस्यमयी सीरियल किलर ‘जोडियक किलर’ पर आधारित है, जिसने 1960 और 1970 के दशक में सैन फ्रांसिस्को इलाके में दहशत फैला दी थी। वह पुलिस और मीडिया को रहस्यमयी चिट्ठियां और कोड भेजता था। आज तक यह मामला पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। फिल्म में एक कार्टूनिस्ट की जुनूनी जांच को दिखाया गया है। इसे Netflix पर देखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)

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