सीरियल किलर्स से लेकर बड़े घोटालों तक, अगर पसंद हैं क्राइम थ्रिलर, तो मिस न करें असली घटनाओं पर बनी ये फिल्में
Movies Based on Real Crimes: इन फिल्मों में अपराध की दुनिया का ऐसा सच दिखाया गया है, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज और इंसानी मानसिकता के कई पहलुओं को सामने लाता है। अगर आप रियल क्राइम स्टोरज़ में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर लें।
कुछ अपराध इतने भयावह और अविश्वसनीय होते हैं कि वे सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि बड़े पर्दे पर भी अपनी जगह बना लेते हैं। दुनिया को हिला देने वाले इन असली अपराधों पर आधारित फिल्मों में सस्पेंस, डर, इन्वेस्टिगेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराई देखने को मिलती है। अगर आप क्राइम थ्रिलर और रियल-लाइफ इंस्पायर्ड फिल्मों के शौकीन हैं, तो ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। (Photo Source: Pexels)
ब्लैक मास यह 2015 की अमेरिकी बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म है, जो कुख्यात गैंगस्टर व्हाइटी बुलगर की असली कहानी पर आधारित है। व्हाइटी बुलगर साउथ बोस्टन का सबसे खतरनाक अपराधी माना जाता था, जिसने FBI के लिए मुखबिर बनकर अपने प्रतिद्वंद्वी माफिया गिरोह को खत्म करने में मदद की। फिल्म में अपराध और सत्ता के खतरनाक गठजोड़ को दिखाया गया है। इसे आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
कैच मी इफ यू कैन यह फिल्म मशहूर ठग फ्रैंक एबगनेल जूनियर की जिंदगी पर आधारित है। फ्रैंक ने कम उम्र में खुद को पायलट, डॉक्टर और वकील बताकर करोड़ों रुपये के फर्जी चेक कैश कराए। FBI एजेंट लगातार उसका पीछा करता है, लेकिन उसकी चालाकी हर बार सबको चौंका देती है। यह फिल्म अपराध और बुद्धिमत्ता का अनोखा मिश्रण है। इसे Amazon Prime Video पर देखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
सिटी ऑफ गॉड ब्राजील की यह चर्चित फिल्म रियो डी जेनेरियो की झुग्गियों में बढ़ते अपराध और ड्रग माफिया की सच्चाई को दिखाती है। फिल्म वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है और दो बच्चों की अलग-अलग जिंदगी को दर्शाती है, एक फोटोग्राफर बनना चाहता है जबकि दूसरा अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन जाता है। यह फिल्म समाज की कड़वी सच्चाई को बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाती है। इसे Amazon Prime Video पर देखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
एक्स्ट्रीमली विकेड, शॉकिंगली ईविल एंड वाइल यह फिल्म अमेरिका के कुख्यात सीरियल किलर टेड बंडी की जिंदगी पर आधारित है। कहानी उसकी गर्लफ्रेंड के नजरिए से दिखाई गई है, जो लंबे समय तक उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पाती। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे एक सामान्य दिखने वाला इंसान भी खतरनाक अपराधी हो सकता है। इसे Netflix पर देखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
मेमोरीज ऑफ मर्डर दक्षिण कोरिया की यह शानदार क्राइम थ्रिलर वास्तविक ‘ह्वासोंग मर्डर केस’ से प्रेरित है। 1980 के दशक में महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाओं ने पूरे देश को हिला दिया था। फिल्म में दो पुलिस अधिकारियों की जांच और उनकी मानसिक परेशानियों को दिखाया गया है। इसे MUBI पर देखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
मॉन्स्टर यह फिल्म अमेरिका की महिला सीरियल किलर ऐलीन वूर्नोस की जिंदगी पर आधारित है। एलीन एक सेक्स वर्कर थी, जिसने 1989 से 1990 के बीच कई लोगों की हत्या की थी। फिल्म उसके संघर्ष, मानसिक स्थिति और अपराध की दुनिया में उतरने की कहानी को बेहद गंभीरता से दिखाती है। इसे Amazon Prime Video पर देखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
स्पॉटलाइट यह फिल्म ‘द बोस्टन ग्लोब’ की स्पॉटलाइट टीम की सच्ची जांच पर आधारित है, जिसने चर्च के अंदर बच्चों के यौन शोषण और उसे छिपाने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। इस रिपोर्टिंग के लिए टीम को 2003 का पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। यह फिल्म पत्रकारिता की ताकत और सच सामने लाने की हिम्मत को दिखाती है। इसे आप Netflix पर देख सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
द बॉस्टन स्ट्रैंगलर यह फिल्म 1960 के दशक के कुख्यात ‘बोस्टन स्ट्रैंगलर’ केस पर आधारित है, जिसमें 14 महिलाओं की हत्या हुई थी। कहानी पत्रकार लोरेटा मैकलॉघलिन और जीन कोल के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्होंने इन हत्याओं के बीच संबंध जोड़कर पूरे मामले को दुनिया के सामने रखा। फिल्म उस दौर में महिला पत्रकारों के संघर्ष को भी दिखाती है। इसे Disney+ Hotstar पर देखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
द फ्रोजन ग्राउंड यह फिल्म अलास्का के सीरियल किलर रॉबर्ट हैनसेन के अपराधों पर आधारित है। कहानी एक पुलिस अधिकारी और उस युवती की है, जो हत्यारे के चंगुल से बच निकलती है और उसे पकड़वाने में मदद करती है। फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और काफी रोमांचक मानी जाती है। इसे Lionsgate Play पर देखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
जोडिएक यह 2007 की क्राइम थ्रिलर फिल्म अमेरिका के रहस्यमयी सीरियल किलर ‘जोडियक किलर’ पर आधारित है, जिसने 1960 और 1970 के दशक में सैन फ्रांसिस्को इलाके में दहशत फैला दी थी। वह पुलिस और मीडिया को रहस्यमयी चिट्ठियां और कोड भेजता था। आज तक यह मामला पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। फिल्म में एक कार्टूनिस्ट की जुनूनी जांच को दिखाया गया है। इसे Netflix पर देखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: मई 2026 में OTT पर धमाका: ये नई वेब सीरीज करेंगी फुल एंटरटेनमेंट, देखें लिस्ट)