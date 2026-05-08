1 /20

डिजिटल दौर में AI, डीपफेक और फर्जी विज्ञापनों के बढ़ते इस्तेमाल ने सेलिब्रिटीज की पहचान और छवि के दुरुपयोग का खतरा बढ़ा दिया है। इसी वजह से अब कई बड़े सितारे और सार्वजनिक हस्तियां अपने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ यानी व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख कर रही हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता और लेखक शशि थरूर ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पहचान की कानूनी सुरक्षा की मांग की है। (Photo Source: @shashitharoor/Instagram)