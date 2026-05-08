शशि थरूर ने मांगी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा, अमिताभ बच्चन-सलमान खान समेत अपनी पहचान बचाने कोर्ट जा चुके हैं कई बड़े स्टार्स
Personality Rights: पर्सनैलिटी राइट्स किसी व्यक्ति के नाम, चेहरे, आवाज, हस्ताक्षर, इमेज और सार्वजनिक पहचान की कानूनी सुरक्षा से जुड़े अधिकार होते हैं। इनका मकसद किसी सेलिब्रिटी की पहचान का बिना अनुमति व्यावसायिक या भ्रामक इस्तेमाल रोकना है।
Updated: May 8, 2026 12:36 IST
डिजिटल दौर में AI, डीपफेक और फर्जी विज्ञापनों के बढ़ते इस्तेमाल ने सेलिब्रिटीज की पहचान और छवि के दुरुपयोग का खतरा बढ़ा दिया है। इसी वजह से अब कई बड़े सितारे और सार्वजनिक हस्तियां अपने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ यानी व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख कर रही हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता और लेखक शशि थरूर ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पहचान की कानूनी सुरक्षा की मांग की है। (Photo Source: @shashitharoor/Instagram)
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी याचिका पर जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की अदालत में सुनवाई होनी है। याचिका में कुछ लोगों के साथ ‘जॉन डोज’ को भी पक्षकार बनाया गया है, जो उन अज्ञात लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी पहचान अभी स्पष्ट नहीं होती। (Photo Source: @shashitharoor/Instagram)
क्या होते हैं पर्सनैलिटी राइट्स? पर्सनैलिटी राइट्स किसी व्यक्ति के नाम, चेहरे, आवाज, सिग्नेचर स्टाइल या पहचान से जुड़े उन अधिकारों को कहा जाता है, जिनका बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया, AI और डीपफेक तकनीक के दौर में इन अधिकारों का महत्व और बढ़ गया है। (Photo Source: @shashitharoor/Instagram)
अभिषेक बच्चन अभिषेक बच्चन ने AI और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान के दुरुपयोग को लेकर सुरक्षा की मांग की थी। (Photo Source: @bachchan/Instagram)
ऐश्वर्या राय बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चन ने कथित तौर पर अपने नाम और तस्वीरों के ऑनलाइन गलत इस्तेमाल के खिलाफ अदालत का रुख किया था। (Photo Source: @aishwaryaraibachchan_arb/Instagram)
अक्षय कुमार अक्षय कुमार ने फर्जी एंडोर्समेंट और डीपफेक कंटेंट से जुड़ी चिंताओं के बीच कानूनी सुरक्षा की मांग की थी। (Photo Source: @akshaykumar/Instagram)
अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने नाम, फोटो और आवाज के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी सुरक्षा हासिल की थी। फर्जी विज्ञापनों, ऑनलाइन स्कैम और नकली लॉटरी में उनके नाम का इस्तेमाल होने लगा था, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। (Photo Source: @amitabhbachchan/Instagram)
अनिल कपूर अनिल कपूर का मामला काफी चर्चित रहा। उन्होंने अपनी आवाज, तस्वीर और यहां तक कि अपने मशहूर कैचफ्रेज ‘झकास’ के दुरुपयोग को रोकने के लिए अदालत से सुरक्षा मांगी थी। (Photo Source: @anilskapoor/Instagram)
ऋतिक रोशन ऋतिक रोशन ने अपने नाम, छवि और पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अनऑथराइज्ड इस्तेमाल को रोकने के लिए याचिका दायर की थी। (Photo Source: @hrithikroshan/Instagram)
जैकी श्रॉफ जैकी श्रॉफ ने अपने निकनेम ‘भिडू’, मीम्स, वॉयस क्लिप्स और AI-जनरेटेड कंटेंट के गलत इस्तेमाल को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। (Photo Source: @apnabhidu/Instagram)
काजोल काजोल का नाम भी उन सेलिब्रिटीज में शामिल रहा है जिन्होंने अपनी पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर कानूनी चर्चा में जगह बनाई। (Photo Source: @kajol/Instagram)
करण जौहर फिल्ममेकर करण जौहर ने अपनी सार्वजनिक पहचान और ब्रांड वैल्यू की सुरक्षा को लेकर कानूनी कदम उठाए थे। (Photo Source: @karanjohar/Instagram)
कुमार सानू कुमार सानू ने AI के जरिए उनकी आवाज की नकल और पहचान के गलत इस्तेमाल के खिलाफ अदालत का सहारा लिया था। (Photo Source: @kumarsanuofficial/Instagram)
मोहनलाल मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल भी हाल के दिनों में पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षा की मांग करने वाले कलाकारों में शामिल हुए हैं। (Photo Source: @mohanlal/Instagram)
आर. माधवन आर. माधवन ने अपनी तस्वीरों और ऑनलाइन पहचान के अनऑथराइज्ड इस्तेमाल के खिलाफ सुरक्षा हासिल करने की कोशिश की थी। (Photo Source: @actormaddy/Instagram)
रजनीकांत साउथ सुपरस्टार रजनीकांत लंबे समय से अपने बड़े स्टारडम और पब्लिक इमेज के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनकी पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर भी कई बार बहस हुई। (Photo Source: @rajinikanth/Instagram)
सलमान खान सलमान खान का नाम भी उन सितारों में शामिल है जिन्होंने अपनी सार्वजनिक छवि के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी पहल की। (Photo Source: @beingsalmankhan/Instagram)
शत्रुघ्न सिन्हा वेटरन एक्टर और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा भी भारतीय सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े मामलों में चर्चा का हिस्सा रहे हैं। (Photo Source: @shatrughansinhaofficial/Instagram)
सुनील शेट्टी सुनील शेट्टी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी तस्वीर और पहचान के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कदम उठाया था। (Photo Source: @suniel.shetty/Instagram)
क्यों बढ़ रही हैं ऐसी कानूनी लड़ाइयां? AI टूल्स, डीपफेक वीडियो और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज, चेहरा या पहचान का नकली इस्तेमाल करना पहले से आसान हो गया है। इससे फर्जी विज्ञापन, स्कैम और गलत सूचनाएं तेजी से फैल सकती हैं। यही वजह है कि अब सितारे अपनी डिजिटल पहचान को कानूनी सुरक्षा देने पर जोर दे रहे हैं। (Photo Source: @shashitharoor/Instagram) (यह भी पढ़ें: बॉलीवुड की अनोखी कास्टिंग, इन स्टार किड्स ने किया अपने पेरेंट्स का रोल)