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OTT प्लेटफॉर्म का दौर लगातार मजबूत होता जा रहा है और इसके साथ ही यहां काम करने वाले कलाकारों की पहचान भी तेजी से बढ़ रही है। Screen Awards 2026 में ‘Best Female Actor – OTT Film’ कैटेगरी इस साल खास चर्चा में है, क्योंकि नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल सभी एक्ट्रेसेस ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों और समीक्षकों को प्रभावित किया है। इस साल अवॉर्ड्स का आयोजन 5 अप्रैल, रविवार शाम 8 बजे किया जाएगा, जिसे YouTube, Sony Entertainment Television और Sony Liv पर लाइव देखा जा सकेगा। इस बार की लिस्ट में कई तरह की कहानियों और मजबूत किरदारों को निभाने वाली एक्ट्रेसेस के नाम शामिल है। आइए जानते हैं नॉमिनेशन की पूरी लिस्ट: