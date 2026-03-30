Screen Awards 2026 Best Actress OTT Nominees List: जानें किन एक्ट्रेसेस को मिला नॉमिनेशन
Screen Awards 2026: अवॉर्ड्स की यह शानदार शाम 5 अप्रैल, रविवार को रात 8 बजे YouTube, Sony Entertainment Television और SonyLIV पर लाइव प्रसारित की जाएगी। आइए जानते हैं इस साल नॉमिनेट हुई एक्ट्रेसेस के बारे में-
Updated: March 30, 2026 11:53 IST
OTT प्लेटफॉर्म का दौर लगातार मजबूत होता जा रहा है और इसके साथ ही यहां काम करने वाले कलाकारों की पहचान भी तेजी से बढ़ रही है। Screen Awards 2026 में ‘Best Female Actor – OTT Film’ कैटेगरी इस साल खास चर्चा में है, क्योंकि नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल सभी एक्ट्रेसेस ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों और समीक्षकों को प्रभावित किया है। इस साल अवॉर्ड्स का आयोजन 5 अप्रैल, रविवार शाम 8 बजे किया जाएगा, जिसे YouTube, Sony Entertainment Television और Sony Liv पर लाइव देखा जा सकेगा। इस बार की लिस्ट में कई तरह की कहानियों और मजबूत किरदारों को निभाने वाली एक्ट्रेसेस के नाम शामिल है। आइए जानते हैं नॉमिनेशन की पूरी लिस्ट:
Aap Jaisa Koi – Fatima Sana Shaikh फातिमा सना शेख ने इस फिल्म में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सभी को प्रभावित किया है। इमोशनल गहराई और नैचुरल एक्टिंग ने उनके किरदार को बेहद खास बना दिया।
Mrs – Sanya Malhotra सोन्या मल्होत्रा ने एक बार फिर साबित किया कि वे कंटेंट-ड्रिवन फिल्मों की मजबूत कलाकार हैं। उनके अभिनय में सादगी और प्रभाव दोनों साफ नजर आते हैं।
Saali Mohabbat – Radhika Apte राधिका आप्टे अपनी बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने एक जटिल किरदार को बखूबी निभाया है।
Songs of Paradise – Saba Azad सबा आजाद ने इस फिल्म में अपने संवेदनशील अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया है। उनका किरदार कहानी में एक अलग ही भावनात्मक रंग जोड़ता है।
Stolen – Mia Maelzer मिया मेल्जर ने इस फिल्म में दमदार और इंटेंस रोल निभाया है। उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा है।
The Great Shamsuddin Family – Farida Jalal फरीदा जलाल ने अपने अनुभव और सहज अभिनय से एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनकी परफॉर्मेंस इस कैटेगरी की खास हाइलाइट मानी जा रही है।