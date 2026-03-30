Screen Awards 2026: OTT के दमदार सितारे आमने-सामने, Best Male Actor अवॉर्ड के लिए कड़ी टक्कर
Screen Awards 2026: इस साल के नॉमिनेशन को देखकर साफ है कि OTT प्लेटफॉर्म पर कलाकारों को एक्सपेरिमेंट करने और अपने टैलेंट को नए तरीके से पेश करने का मौका मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दमदार दावेदारों में से कौन इस बार ट्रॉफी अपने नाम करता है।
OTT प्लेटफॉर्म का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही यहां काम करने वाले कलाकारों की लोकप्रियता भी नई ऊंचाइयों को छू रही है। साल 2026 के Screen Awards में ‘Best Male Actor – OTT Film’ कैटेगरी खास चर्चा में है। इस बार नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल सभी एक्टर्स ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को प्रभावित किया है। इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड सेरेमनी का आयोजन 5 अप्रैल, रविवार शाम 8 बजे किया जाएगा। दर्शक इसे YouTube, Sony Entertainment Television और Sony Liv पर लाइव देख सकेंगे। इस साल की लिस्ट में अलग-अलग जॉनर की कहानियों और मजबूत किरदारों को निभाने वाले कलाकारों को शामिल किया गया है। आइए डालते हैं दमदार एक्टिंग से सजी नॉमिनेशन लिस्ट पर एक नजर:
(Stills From Films)
Manoj Bajpayee – Inspector Zende अपनी गहराई और इंटेंस एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले मनोज बाजपेयी ने इस किरदार में भी शानदार प्रदर्शन किया है। (Still From Film)
Abhishek Bachchan – Kaalidhar Laapata अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म में एक अलग और चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाकर दर्शकों को चौंकाया है। (Still From Film)
Nawazuddin Siddiqui – Raat Akeli Hai: The Bansal Murders नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में एक बार फिर जटिल किरदार को जीवंत कर दिया है। (Still From Film)
Abhishek Banerjee – Stolen अभिषेक बनर्जी ने अपने परफॉर्मेंस से यह साबित किया है कि वह हर तरह के रोल में फिट बैठते हैं। (Still From Film)