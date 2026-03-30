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OTT प्लेटफॉर्म का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही यहां काम करने वाले कलाकारों की लोकप्रियता भी नई ऊंचाइयों को छू रही है। साल 2026 के Screen Awards में ‘Best Male Actor – OTT Film’ कैटेगरी खास चर्चा में है। इस बार नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल सभी एक्टर्स ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को प्रभावित किया है। इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड सेरेमनी का आयोजन 5 अप्रैल, रविवार शाम 8 बजे किया जाएगा। दर्शक इसे YouTube, Sony Entertainment Television और Sony Liv पर लाइव देख सकेंगे। इस साल की लिस्ट में अलग-अलग जॉनर की कहानियों और मजबूत किरदारों को निभाने वाले कलाकारों को शामिल किया गया है। आइए डालते हैं दमदार एक्टिंग से सजी नॉमिनेशन लिस्ट पर एक नजर:

(Stills From Films)