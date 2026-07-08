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पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ एक बार फिर चर्चा में है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित इस फिल्म को पहले सेंसर बोर्ड की आपत्तियों का सामना करना पड़ा और बाद में ZEE5 इंडिया से भी हटा दिया गया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब किसी फिल्म को भारत में विवादों, कानूनी चुनौतियों या सेंसरशिप का सामना करना पड़ा हो। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई ऐसी फिल्में रही हैं, जिन्हें कभी पूरी तरह बैन किया गया तो कभी लंबे समय तक रिलीज की अनुमति नहीं मिली। आइए जानते हैं ऐसी ही चर्चित फिल्मों के बारे में। (Still From Film)