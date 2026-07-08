दिलजीत दोसांझ की ‘सतलुज’ से पहले, भारत में बैन या विवादों में फंसीं थी ये चर्चित फिल्में
Banned Films in India: भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई ऐसी फिल्में रही हैं जो सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कारणों से विवादों में घिरीं। इनमें से कुछ फिल्मों पर लगा प्रतिबंध बाद में हट गया, जबकि कुछ आज भी भारत में आधिकारिक तौर पर रिलीज नहीं हो सकी हैं।
पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ एक बार फिर चर्चा में है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित इस फिल्म को पहले सेंसर बोर्ड की आपत्तियों का सामना करना पड़ा और बाद में ZEE5 इंडिया से भी हटा दिया गया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब किसी फिल्म को भारत में विवादों, कानूनी चुनौतियों या सेंसरशिप का सामना करना पड़ा हो। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई ऐसी फिल्में रही हैं, जिन्हें कभी पूरी तरह बैन किया गया तो कभी लंबे समय तक रिलीज की अनुमति नहीं मिली। आइए जानते हैं ऐसी ही चर्चित फिल्मों के बारे में। (Still From Film)
सतलुज दिलजीत दोसांझ स्टारर यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का हवाला देते हुए फिल्म में 127 कट लगाने की सिफारिश की थी। थिएटर रिलीज का रास्ता बंद होने के बाद फिल्म ZEE5 पर रिलीज हुई, लेकिन भारत में प्लेटफॉर्म से इसे दो दिन बाद ही हटा दिया गया। (Still From Film)
आंधी गुलजार निर्देशित इस फिल्म को आपातकाल के दौरान इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि माना गया कि इसकी मुख्य किरदार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से प्रेरित है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद फिल्म दोबारा रिलीज हुई। (Still From Film)
बैंडिट क्वीन निर्देशक शेखर कपूर की यह फिल्म फूलन देवी के जीवन पर आधारित थी। रिलीज से पहले फूलन देवी ने फिल्म की प्रामाणिकता और अपने जीवन के चित्रण पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने अस्थायी रूप से फिल्म पर रोक लगा दी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध हटाते हुए इसकी रिलीज की अनुमति दे दी। (Still From Film)
ब्लैक फ्राइडे अनुराग कश्यप की यह फिल्म 1993 मुंबई बम धमाकों की घटना पर आधारित थी। चूंकि उस समय मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी, इसलिए कोर्ट ने माना कि फिल्म मुकदमे को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से इसकी रिलीज पर रोक लगा दी गई। कानूनी रोक हटने के बाद फिल्म 2007 में सिनेमाघरों तक पहुंच सकी। (Still From Film)
फाइनल सॉल्यूशन 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री पर CBFC ने यह कहते हुए प्रतिबंध लगाया कि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। हालांकि कुछ महीनों बाद समीक्षा के बाद यह प्रतिबंध हटा लिया गया। (Still From Film)
फायर दीपा मेहता निर्देशित इस फिल्म में समलैंगिक संबंधों को दिखाया गया था, जिस पर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए। कई सिनेमाघरों में प्रदर्शन रोक दिया गया। बाद में समीक्षा के बाद फिल्म को बिना किसी कट के दोबारा रिलीज करने की अनुमति मिल गई। (Still From Film)
इंडियाज डॉटर 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर भारत में रोक लगा दी गई थी। अदालत ने सार्वजनिक भावना और दोषी के इंटरव्यू को लेकर उठे विवादों के बीच इसके प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया था। (Still From Film)
कामसूत्र: ए टेल ऑफ लव मीरा नायर निर्देशित इस फिल्म को स्पष्ट यौन दृश्यों और नग्नता के कारण भारत में प्रमाणपत्र नहीं मिला। फिल्म कई देशों में रिलीज हुई, लेकिन अपने मूल स्वरूप में भारत के सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच सकी। (Still From Film)
किस्सा कुर्सी का आपातकाल के दौरान बनी यह राजनीतिक व्यंग्य फिल्म तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार पर कटाक्ष करती थी। इसी वजह से फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, इसकी मास्टर प्रिंट और अन्य प्रतियां भी जब्त कर नष्ट कर दी गईं। इसे भारतीय सेंसरशिप के सबसे चर्चित मामलों में गिना जाता है। (Still From Film)
पांच अनुराग कश्यप की पहली निर्देशित फिल्म ‘पांच’ को अत्यधिक हिंसा, नशीले पदार्थों के इस्तेमाल और अभद्र भाषा के कारण CBFC ने प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया। बाद में कुछ कट्स के साथ मंजूरी मिली, लेकिन फिल्म कभी भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो सकी। (Still From Film)