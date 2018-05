Published on May 11, 2018 11:05 am

1 / 10 ससुराल सिमर का एक्ट्रेस ज्योत्सना चंदोला सिंह इन दिनों अपने काम से छुट्टी लेकर दूर देश गई हुई हैं। इसके चलते सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ज्योत्सना समंदर में चिल कर रही हैं। इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस ज्योत्सना इन दिनों अपने पति के सात फुकेट में हैं। तस्वीरों में ज्योत्सना काफी मस्ती के मूड में दिखाई दे रही हैं। ज्योत्सना को अब तक कई सारे टीवी शोज में देखा गया है। ज्योत्सना 'भागोंवाली-बांटे अपनी तकदीर' में नजर आई थीं। इस शो में ज्योत्सना ने महादेवी पांडे का किरदार निभाया था। वहीं इसके बाद ज्योत्सना ने 'ससुराल सिमर का' में खुशी का किरदार निभाया। इसके बाद अब ज्योत्सना एक लंबी छुट्टी पर हैं। एक्ट्रेस इस दौरान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार ऐक्टिव हैं। ज्योत्सना ने अब तक कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। तस्वीरों में ज्योत्सना ब्लू बिकिनी पहने नजर आ रही हैं, देखें तस्वीरें(सभी तस्वीरें इंस्टाग्राम से ली गई हैं।):-

2 / 10 पोज देतीं ज्योत्सना चंदोला (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

3 / 10 पति के साथ एक्ट्रेस ज्योत्सना (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

4 / 10 पानी में फ्लोट करतीं ज्योत्सना (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

5 / 10 एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत डेली सोप से की थीा। (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

6 / 10 ज्योत्सना एक एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक ट्रेवल ब्लॉग भी हैं। (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

7 / 10 उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में खुद के परिचय में यह लिखा है। (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

8 / 10 'ससुराल सिमर का' एक्ट्रेस ज्योत्सना (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

9 / 10 एक्ट्रेस ज्योत्सना (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)