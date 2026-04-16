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बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान एक बार फिर अपनी ट्रैवल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने पहाड़ों वाले वेकेशन की कुछ खूबसूरत झलकियां शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं। (Photo Source: @saraalikhan95/instagram)