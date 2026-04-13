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मानव जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हालात पूरी तरह हमारे खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इन मुश्किलों के सामने हार नहीं मानते, बल्कि अपनी हिम्मत, जज्बे और जीने की इच्छा से असंभव को संभव बना देते हैं। ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्मों ने दुनिया को दिखाया कि इंसान की सहनशक्ति और मानसिक ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। आइए जानते हैं उन रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्वाइवल स्टोरीज के बारे में, जिन पर फिल्में बनीं। (Stills From Films)