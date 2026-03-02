1 /11

हॉरर फिल्में देखने का रोमांच तब और बढ़ जाता है जब पता चलता है कि उनकी कहानी सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि असल घटनाओं से प्रेरित है। कई ऐसी मशहूर हॉरर फिल्में हैं जिनकी जड़ें वास्तविक अपराध, रहस्यमयी घटनाओं और अनसुलझे मामलों में हैं। इन फिल्मों ने सच्ची घटनाओं को पर्दे पर उतारकर दर्शकों को डर और हैरानी से भर दिया। आइए जानते हैं ऐसी ही 10 हॉरर फिल्में, जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हैं। (Stills From Films)