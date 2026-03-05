हैदराबाद में सजा रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का ग्रैंड रिसेप्शन, फिल्म और क्रिकेट जगत के सितारे पहुंचे
रिसेप्शन में दूल्हा-दुल्हन का लुक चर्चा का केंद्र बना रहा। इस खास मौके के लिए दोनों ने ‘Jade by MK’ के डिजाइनर आउटफिट पहने। इन आउटफिट्स की खासियत यह थी कि इनमें शुद्ध सोने और चांदी के तारों से बेहद बारीक मोटिफ्स बनाए गए थे।
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने हाल ही में शादी के बंधन में बंधने के बाद हैदराबाद में शानदार वेडिंग रिसेप्शन आयोजित किया। यह रिसेप्शन 4 मार्च को आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म, राजनीति और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। (Photo Source: Indian Express)
दोनों सितारों ने पिछले हफ्ते उदयपुर के बाहरी इलाके में एक लग्जरी होटल में बेहद निजी समारोह में शादी की थी। इस शादी में केवल परिवार और करीबी दोस्त ही मौजूद थे। करीब आठ साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे इस कपल ने शादी से कुछ दिन पहले ही अपनी सगाई की पुष्टि की थी। फैंस इस जोड़ी को प्यार से ‘VIROSH’ भी कहते हैं। (Photo Source: Indian Express)
खास डिजाइनर आउटफिट में दिखे दूल्हा-दुल्हन रिसेप्शन में रश्मिका और विजय के कपड़े भी काफी चर्चा में रहे। दोनों ने इस खास मौके के लिए फैशन लेबल Jade by MK के डिजाइनर आउटफिट पहने थे, जिन्हें मशहूर डिजाइनर मोनिका शाह ने तैयार किया था। इन आउटफिट्स की खासियत यह थी कि इनमें शुद्ध सोने और चांदी के तारों से बेहद बारीक मोटिफ्स तैयार किए गए थे। (Photo Source: Indian Express)
रश्मिका मंदाना ने अपने रिसेप्शन के लिए मैसूर सिल्क की खास साड़ी चुनी, जिसे ‘माधुर्य क्रिएशन्स’ से तैयार कराया गया था। उन्होंने अपने लुक को हैवी ज्वेलरी और सिंपल मेकअप के साथ कंप्लीट किया। (Photo Source: Indian Express)
वहीं विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल के आउटफिट में बेहद हैंडसम नजर आए। दोनों ने साथ में ग्रैंड एंट्री ली और स्टेज पर परिवार के साथ पोज दिए। (Photo Source: Indian Express)
राजनीति और बिजनेस जगत की हस्तियां भी पहुंचीं इस रिसेप्शन में डी. के. शिवकुमार भी शामिल हुए, जो कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री हैं। (Photo Source: PTI Photo)
इसके अलावा बिजनेस जगत से आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका अंबानी भी समारोह में पहुंचे। आकाश अंबानी क्रीम रंग के एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता-पायजामा में नजर आए, जबकि श्लोका ने व्हाइट बेस पर मल्टीकलर फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहना था। (Photo Source: Indian Express)
खेल जगत के सितारों की भी दिखी झलक रिसेप्शन में कई क्रिकेटर्स भी नजर आए। इरफान पठान अपनी पत्नी सफा बेग के साथ पहुंचे। इरफान क्रीम सूट और वेस्टकोट में दिखे, जबकि साफा ने पेस्टल पिंक और बेज शेड का एम्ब्रॉयडरी वाला फ्लोई गाउन-स्टाइल लहंगा पहना था। (Photo Source: Indian Express)
इसके अलावा श्रेयस अय्यर भी इस रिसेप्शन में शामिल हुए। उन्होंने आइवरी सिल्क कुर्ता पहना था, जिस पर हल्की एम्ब्रॉयडरी थी। उन्होंने इसे मैचिंग ट्राउजर और ब्राउन लेदर लोफर्स के साथ स्टाइल किया था, जो उन्हें मॉडर्न फेस्टिव लुक दे रहा था। (Photo Source: Indian Express)
रिसेप्शन में महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी भी नजर आए। धोनी ने हरे रंग की एम्ब्रॉयडरी वाली व्हाइट शेरवानी पहनी थी, जबकि साक्षी पेस्टल रंग के खूबसूरत लहंगे में दिखाई दीं। (Photo Source: Indian Express)
फिल्मी सितारों ने भी बढ़ाई रौनक बॉलीवुड से नेहा धूपिया और उनके पति अंगद बेदी भी रिसेप्शन में पहुंचे। अंगद बेदी लाइट बेज स्ट्राइप्ड कुर्ता और व्हाइट चूड़ीदार में नजर आए, जबकि नेहा धूपिया सिल्वर एम्बेलिशमेंट वाली लाइट ग्रे साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखीं। (Photo Source: Indian Express)
वहीं नील नितिन मुकेश अपनी पत्नी रुक्मिणी सहाय के साथ पहुंचे। नील गोल्ड टोन एम्ब्रॉयडर्ड शेरवानी जैकेट में दिखे, जबकि रुक्मिणी मस्टर्ड येलो अनारकली आउटफिट में नजर आईं। (Photo Source: Indian Express)
शानदार सजावट ने खींचा ध्यान रिसेप्शन का वेन्यू गोल्डन डेकोर, खूबसूरत फ्लोरल अरेंजमेंट और स्टाइलिश लाइटिंग से सजाया गया था। एंट्री एरिया में रेड कार्पेट और बैरिकेड्स लगाए गए थे, जहां से मेहमानों की ग्रैंड एंट्री होती दिखाई दी। (Photo Source: Indian Express)