रश्मिका ने पति के रूप में विजय को किया इंट्रोड्यूस

शादी के बाद रश्मिका मंदाना ने अपने आधिकारिक Instagram अकाउंट पर शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए एक बेहद भावुक पोस्ट लिखी। उन्होंने विजय को अपना “My Husband” बताते हुए लिखा कि विजय वह इंसान हैं जिन्होंने उन्हें सच्चे प्यार और शांति का मतलब समझाया। (Photo Source: @thedeverakonda/instagram)