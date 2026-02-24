शादी से पहले उदयपुर पहुंचे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, एयरपोर्ट पर मैचिंग आउटफिट में दिखा स्टार कपल, दिखा स्टाइलिश लुक
‘VIROSH’ Wedding Begins: सोमवार सुबह उदयपुर एयरपोर्ट पर रश्मिका और विजय को एक साथ स्पॉट किया गया। दोनों अपने करीबी मेहमानों के साथ पहुंचे। दोनों मुस्कुराते हुए अपनी टीम से बातचीत करते नजर आए। उनका स्टाइलिश एयरपोर्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
February 24, 2026 13:03 IST
साउथ सिनेमा के चर्चित स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। लंबे समय से चल रही अटकलों के बाद अब दोनों आधिकारिक रूप से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सोमवार सुबह यह स्टार जोड़ी राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर पहुंची, जहां 26 फरवरी (गुरुवार) को उनकी शादी होने वाली है। (Photo Source: Jansatta)
हैदराबाद एयरपोर्ट पर दिखा स्टाइलिश अंदाज शादी से पहले रश्मिका और विजय को हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। दोनों मैचिंग फॉर्मल आउटफिट में नजर आए। विजय देवरकोंडा लेदर जैकेट और कर्ल्ड मूंछों में दिखाई दिए, जबकि रश्मिका ने ग्रे सूट में बेहद एलिगेंट लुक कैरी किया। (Photo Source: Jansatta)
एयरपोर्ट पर दोनों मुस्कुराते हुए अपनी टीम के साथ बातचीत करते दिखे। उनका यह स्टाइलिश एयरपोर्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। (Photo Source: Jansatta)
तीन दिन चलेगा वेडिंग सेलिब्रेशन बताया जा रहा है कि शादी का समारोह तीन दिनों तक चलेगा। यह एक प्राइवेट वेडिंग होगी, जिसमें करीब 100 खास मेहमान शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि तेलंगाना के कुछ राजनेता और फिल्म इंडस्ट्री के करीबी निर्देशक इस समारोह में मौजूद रहेंगे, जबकि बड़े फिल्म सितारों को आमंत्रित नहीं किया गया है। (Photo Source: Jansatta)
‘सिटी ऑफ लेक्स’ में शाही अंदाज रश्मिका और विजय की शादी उदयपुर के लग्जरी होटल Mementos by ITC Hotels में आयोजित की जाएगी। झीलों के शहर के नाम से मशहूर उदयपुर में यह इंटीमेट वेडिंग बेहद खास मानी जा रही है। कपल करीब 50 मेहमानों के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचा था। (Photo Source: Jansatta)
‘डियर कॉमरेड’ से शुरू हुई लव स्टोरी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने साथ में फिल्म Dear Comrade और Geetha Govindam में काम किया है। इन फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। तभी से दोनों के रिलेशनशिप को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। (Photo Source: Jansatta)
इंस्टाग्राम पर किया रिश्ते का ऐलान सालों की अटकलों के बाद कपल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने रिश्ते को ऑफिशियल रूप से स्वीकार किया। उन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद देते हुए बताया कि वे अपनी शादी को ‘VIROSH’ नाम दे रहे हैं, जो उनके नामों का पोर्टमैंटो है। (Photo Source: Jansatta)