साउथ सिनेमा के चर्चित स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। लंबे समय से चल रही अटकलों के बाद अब दोनों आधिकारिक रूप से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सोमवार सुबह यह स्टार जोड़ी राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर पहुंची, जहां 26 फरवरी (गुरुवार) को उनकी शादी होने वाली है। (Photo Source: Jansatta)