राम से कृष्ण तक, सिनेमा में फिर जीवंत होंगे पौराणिक चरित्र, ये हैं अपकमिंग मेगा फिल्में
Upcoming Mythological Films: पुरानी कहानियां आज भी नई पीढ़ी को आकर्षित कर रही हैं। ऐसे में आने वाले वर्षों में पौराणिक और महाकाव्य फिल्मों का यह नया दौर दर्शकों को न सिर्फ मनोरंजन देगा, बल्कि भारतीय और ग्लोबल कल्चर की जड़ों से भी जोड़ने का काम करेगा।
भारतीय और वैश्विक सिनेमा में पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्मों का क्रेज एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले महीनों और वर्षों में दर्शकों को कई ऐसी भव्य और भावनात्मक फिल्मों का अनुभव मिलने वाला है, जो न सिर्फ मनोरंजन करेंगी बल्कि संस्कृति और आस्था की जड़ों से भी जोड़ेंगी। (Still From Film)
आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ अपकमिंग फिल्मों के बारे में जो आने वाले समय में बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली हैं। (Still From Film)
कृष्णावतारम निर्देशक हार्दिक गज्जर की यह फिल्म भगवान कृष्ण के जीवन और उनके दिव्य संदेशों पर आधारित एक महागाथा है। यह फिल्म 7 मई 2026 को रिलीज होने वाली है। इसमें कृष्ण के जीवन के उन पहलुओं को दिखाया जाएगा जो आज भी लोगों की आस्था और जीवन मूल्यों को प्रभावित करते हैं। यह फिल्म एक ट्रायोलॉजी का पहला भाग है। (Still From Film)
महावतार परशुराम ‘महावतार परशुराम’ भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के जीवन और उनके संघर्षों को दर्शाने वाली एनिमेटेड फिल्म है। यह एक बड़े ‘महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स’ का हिस्सा है, जिसमें कुल सात फिल्में बनाई जाएंगी। परशुराम की शक्ति, न्याय और तपस्या की कहानी को आधुनिक तकनीक के जरिए बड़े पर्दे पर प्रस्तुत किया जाएगा। यह फिल्म दिसंबर 2027 में रिलीज होगी। (Still From Film)
रामायण पार्ट 1 नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। इसे दो भागों में रिलीज किया जाएगा और इसका पहला भाग दिवाली 2026 में आएगा। इस भव्य फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। (Still From Film)
चिरंजीवी हनुमान – द इटरनल यह फिल्म 2026 में रिलीज होने वाली भारत की पहली पूरी तरह AI-जनरेटेड पौराणिक फिल्म मानी जा रही है। निर्देशक राजेश मापुस्कर और अबंडैंटिया एंटरटेनमेंट द्वारा बनाई जा रही यह फिल्म भगवान हनुमान की भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण को दर्शाएगी। इसका रिलीज हनुमान जयंती के अवसर पर प्रस्तावित है। (Still From Film)