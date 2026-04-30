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रामायण पार्ट 1

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। इसे दो भागों में रिलीज किया जाएगा और इसका पहला भाग दिवाली 2026 में आएगा। इस भव्य फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। (Still From Film)