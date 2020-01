1 / 6

प्रियंका चोपड़ा आए दिन ही निक जोनस संग अपनी लव केमिस्ट्री को लेकर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में निक जोनस एक म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ है जिसमें प्रियंका भी नजर आ रही हैं। वीडियो में जहां एक ओर निक जोनस गोल्डन कलर की जैकेट में गाना गाते दिख रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका संग वह रोमांटिक अंदाज में भी नजर आ रहे हैं। 17 जनवरी को जोनस ब्रदर्स का नया गाना What A Man Gotta Do आउट हुआ है, जिसमें निक और प्रियंका व्हाइट शर्ट के साथ पैंटलेस दिख रहे हैं। दिलचस्प यह है कि इस गाने में जोनस ब्रदर्स और उनके परिवार वाले संग प्रियंका चोपड़ा भी एक्ट करते हुए दिख रही हैं। यह पहली बार है जब प्रियंका चोपड़ा जोनस ब्रदर्स के एल्बम में अभिनय करते नजर आ रही हैं। गाने में प्रियंका, सोफी टर्नर, डेनियल जोनस भी दिख रहे हैं। इससे पहले जोनस बदर्स Sucker में भी अपने पूरे परिवार संग नजर आए थे, जिसमें देली गर्ल ने भी अपनी अपीरियंस दी थी। What A Man Gotta Do में प्रियंका और निक का रोमांटिक अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। देखिए निक और प्रियंका की तस्वीरें। (All Photos Screenshot)