बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई हैं। इस बार प्रियंका के ट्रोल होने की वजह है उनका नया लुक। दरअसल प्रियंका ने मेट गाला के रेड कार्पेट पर एक नए लुक में एंट्री ली थी। उन्होंने मरून कलर की वेलवेट ट्रेन गाउन पहनी हुई थी। इस गाउन को डिजाइनर राल्फ लॉरेन ने तैयार किया था। प्रियंका ने इस गाउन के साथ सॉरोस्की क्रिस्टल से जड़ा हुआ केप और हूड भी पहना था। इस एम्ब्रॉयडेड केप और हूड को हाथों से जड़ा गया और इसे बनाने में लगभग 10 दिन से ज्यादा का समय लगा। बता दें कि इस साल की मेट गाला की थीम 'Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination' थी। प्रियंका पिछले साल भी मेट गाला में नजर आई थीं। दिलचस्प बात यह है कि साल 2017 में भी प्रियंका को उनकी ड्रेस की वजह से ट्रोल किया गया था। आइए देखते हैं प्रियंका चोपड़ा की कैथोलिक थीम की तस्वीरें। (All Photos: Priyanka Chopra Instagram Account)