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कुछ फिल्में सिर्फ कहानी नहीं सुनातीं, बल्कि हमारे भीतर चल रहे नैतिक संघर्ष को सामने ले आती हैं। ये फिल्में दर्शकों को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती हैं, जहां हर फैसला सही भी लगता है और गलत भी। नीचे दी गई फिल्मों में हर कहानी एक अलग नैतिक सवाल उठाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम उस स्थिति में होते, तो क्या करते। (Stills From Films)