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मई का पहला हफ्ता OTT प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों के लिए जबरदस्त एंटरटेनमेंट लेकर आया है। इस हफ्ते अलग-अलग भाषाओं और जॉनर की कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, जिनमें एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और थ्रिल सब कुछ देखने को मिलेगा। ‘लव इंश्योरेंस कंपनी’ से लेकर ‘सिटाडेल सीजन 2’ और ‘डकैत: ए लव स्टोरी’ तक, हर तरह का कंटेंट इस हफ्ते आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकता है। (Still From Film)