मई का पहला हफ्ता बना एंटरटेनमेंट स्पेशल, ‘डकैत’ से ‘लुक्खे’ तक, OTT पर आ रही हैं ये बड़ी फिल्में और सीरीज
OTT Releases This Week: मई का पहला हफ्ता OTT प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट से भरपूर रहने वाला है। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और थ्रिलर हर जॉनर के दर्शकों के लिए इस हफ्ते कुछ न कुछ खास रिलीज हो रहा है। आइए जानते हैं इस हफ्ते OTT पर क्या-क्या नया देखने को मिलेगा।
मई का पहला हफ्ता OTT प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों के लिए जबरदस्त एंटरटेनमेंट लेकर आया है। इस हफ्ते अलग-अलग भाषाओं और जॉनर की कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, जिनमें एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और थ्रिल सब कुछ देखने को मिलेगा। ‘लव इंश्योरेंस कंपनी’ से लेकर ‘सिटाडेल सीजन 2’ और ‘डकैत: ए लव स्टोरी’ तक, हर तरह का कंटेंट इस हफ्ते आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकता है। (Still From Film)
सिटाडेल सीजन 2 सिटाडेल सीजन 2 इस हफ्ते की सबसे चर्चित इंटरनेशनल सीरीज में से एक है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा जोनास और रिचर्ड मैडेन एक बार फिर दमदार एक्शन करते नजर आएंगे। यह स्पाई थ्रिलर 6 मई को Prime Video पर रिलीज हो रही है और इसके नए सीजन में और ज्यादा ट्विस्ट और सस्पेंस देखने को मिलेगा। (Still From Film)
लव इंश्योरेंस कंपनी (LIK) लव इंश्योरेंस कंपनी (LIK) एक अनोखी साइ-फाई रोमांटिक कॉमेडी है, जो भविष्य की दुनिया में प्यार और टेक्नोलॉजी के रिश्ते को नए अंदाज में पेश करती है। विग्नेश शिवन के निर्देशन में बनी यह फिल्म 6 मई को Prime Video पर स्ट्रीम होगी और इसे तमिल के साथ-साथ हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी देखा जा सकेगा। (Still From Film)
लुक्खे लुक्खे एक अलग तरह की म्यूजिकल ड्रामा सीरीज है, जो पंजाब के रैप कल्चर और ड्रग्स नेटवर्क की दुनिया को दिखाती है। इस सीरीज में रैपर किंग अपने एक्टिंग डेब्यू के साथ नजर आएंगे। यह सीरीज 8 मई को Prime Video पर रिलीज हो रही है। (Still From Film)
भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम एक डार्क कॉमेडी-थ्रिलर है, जो अपने पहले पार्ट से ज्यादा गंभीर और रहस्यमयी कहानी लेकर आई है। यह फिल्म 8 मई को Netflix पर स्ट्रीम होगी और थ्रिल पसंद करने वालों के लिए खास हो सकती है। (Still From Film)
वाझा 2: बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रदर्स वाझा 2: बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रदर्स एक हल्की-फुल्की लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसमें चार दोस्तों की जिंदगी और उनके संघर्ष को दिखाया गया है। थिएटर में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब यह फिल्म 8 मई को JioHotstar पर स्ट्रीम होगी और कई भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। (Still From Film)