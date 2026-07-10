कोर्टरूम थ्रिलर, कॉमेडी और एक्शन का तड़का, इस शुक्रवार OTT पर आईं 5 नई फिल्में और सीरीज
Friday OTT Guide: अगर आप इस वीकेंड घर बैठे नई फिल्में और वेब सीरीज़ देखने का प्लान बना रहे हैं, तो 10 जुलाई 2026 की ओटीटी रिलीज़ आपके लिए बेहतरीन विकल्प लेकर आई हैं। नेटफ्लिक्स, सोनीलिव और जी5 पर कई दमदार टाइटल स्ट्रीम हो चुके हैं।
अगर आप इस वीकेंड घर बैठे मनोरंजन का प्लान बना रहे हैं, तो 10 जुलाई 2026 की ओटीटी रिलीज आपके लिए शानदार विकल्प लेकर आई हैं। इस शुक्रवार नेटफ्लिक्स, सोनीलिव और ज़ी5 जैसे प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोर्टरूम थ्रिलर, एक्शन-स्पोर्ट्स ड्रामा, रोमांटिक कॉमेडी और ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री समेत कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं। आइए जानते हैं इस हफ्ते की 5 बड़ी ओटीटी रिलीज के बारे में। (Stills From Films)
इक्का सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर ‘इक्का’ एक दमदार कोर्टरूम ड्रामा है। फिल्म की कहानी अर्जुन मेहरा नाम के एक ईमानदार और बेहतरीन डिफेंस वकील के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे उसकी बेदाग जीत के रिकॉर्ड के कारण ‘इक्का’ कहा जाता है। कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है, जब उसे अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी शौर्यमान गौर का केस लड़ना पड़ता है, जिस पर एक मासूम लड़की की हत्या का आरोप है। सस्पेंस और कोर्टरूम ड्रामा पसंद करने वालों के लिए यह फिल्म बेहतरीन विकल्प है। इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। (Still From Film)
पति पत्नी और वो दो 2019 में आई फिल्म ‘पति पत्नी और वो’ की स्पिरिचुअल सीक्वल पति पत्नी और वो 2 इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज हो गई है। फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। प्रयागराज की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म गलतफहमियों, रिश्तों की उलझनों और भरपूर कॉमेडी से भरपूर है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। (Still From Film)
परिमला एंड कंपनी तमिल कॉमेडी-थ्रिलर ‘परिमला एंड कंपनी’ की कहानी चेन्नई में रहने वाले परिमला और उनके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। परिमला (जयराम), उनकी पत्नी सुधंथिरम (उर्वशी) और उनकी दो बेटियों की शांत जिंदगी तब बदल जाती है, जब एक स्थानीय बदमाश उनकी छोटी बेटी को परेशान करना शुरू कर देता है। इसके बाद कहानी में रोमांच और कॉमेडी का दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलता है। यह फिल्म ज़ी5 पर देखी जा सकती है। (Still From Film)
बाल्टी निर्देशक उन्नी शिवलिंगम की मलयालम एक्शन-स्पोर्ट्स ड्रामा ‘बाल्टी’ एक कबड्डी खिलाड़ी उधयन की कहानी है। केरल-तमिलनाडु सीमा पर बसे एक कस्बे में रहने वाला उधयन और उसके दोस्त एक स्थानीय फाइनेंसर का भरोसा जीतते हैं, लेकिन जल्द ही वे अपराध, गैंगवार और अवैध वित्तीय नेटवर्क की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म में खेल, एक्शन और इमोशनल ड्रामा का शानदार मेल देखने को मिलेगा। यह फिल्म सोनीलिव पर स्ट्रीम हो रही है। (Still From Film)
मिगेल एंजेल ब्लैंको: द 48 आवर्स दैट चेंज्ड स्पेन सच्ची घटनाओं पर आधारित यह ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री 1997 में स्पेन के युवा राजनेता मिगेल एंजेल ब्लैंको के अपहरण और हत्या की दर्दनाक घटना को दिखाती है। डॉक्यूमेंट्री इस घटना के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों को विस्तार से पेश करती है और इतिहास में रुचि रखने वाले दर्शकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। (Still From Film)
इस वीकेंड क्या देखें? अगर आपको कोर्टरूम ड्रामा पसंद है, तो इक्का आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होना चाहिए। हल्की-फुल्की कॉमेडी के लिए पति पत्नी और वो 2 अच्छा विकल्प है। वहीं एक्शन और स्पोर्ट्स ड्रामा पसंद करने वाले दर्शक बाल्टी का आनंद ले सकते हैं। सस्पेंस और पारिवारिक थ्रिलर के लिए परिमला एंड कंपनी और वास्तविक घटनाओं पर आधारित कंटेंट देखने वालों के लिए मिगेल एंजेल ब्लैंको: द 48 आवर्स दैट चेंज्ड स्पेन बेहतरीन विकल्प हैं। इस शुक्रवार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। (Still From Film) (यह भी पढ़ें: जसवंत सिंह से चमकीला तक, दिलजीत दोसांझ के वो 7 आइकॉनिक किरदार जिसने खूब लूटी वाहवाही)