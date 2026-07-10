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इस वीकेंड क्या देखें?

अगर आपको कोर्टरूम ड्रामा पसंद है, तो इक्का आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होना चाहिए। हल्की-फुल्की कॉमेडी के लिए पति पत्नी और वो 2 अच्छा विकल्प है। वहीं एक्शन और स्पोर्ट्स ड्रामा पसंद करने वाले दर्शक बाल्टी का आनंद ले सकते हैं। सस्पेंस और पारिवारिक थ्रिलर के लिए परिमला एंड कंपनी और वास्तविक घटनाओं पर आधारित कंटेंट देखने वालों के लिए मिगेल एंजेल ब्लैंको: द 48 आवर्स दैट चेंज्ड स्पेन बेहतरीन विकल्प हैं। इस शुक्रवार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। (Still From Film)

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