Are You Smarter Than a 5th Grader?: इस गेम शो में कंटेस्टेंट सही जवाब देकर 7 करोड़ 90 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। कुछ साल पहले इसी शो का हिंदी वर्जन भारत में लॉन्च हुआ था। यहां इसका नाम रखा गया- क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? इस गेम शो को शाहरुख खान होस्ट करते थे।