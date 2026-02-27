शादी के बाद न्यूलीवेड्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की पहली पब्लिक अपीयरेंस, देखें तस्वीरें

First Appearance After Wedding: शादी के बाद अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस में रश्मिका और विजय बेहद खुश नजर आए। दोनों हाथों में हाथ डाले एयरपोर्ट पर पहुंचे और पपराजी का अभिवादन किया। इस दौरान रश्मिका का ब्राइडल ग्लो साफ नजर आ रहा था।