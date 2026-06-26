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अपनी बेटी को खोजने के लिए वह फिर से अपने पुराने एजेंट अवतार में लौटता है। इस मिशन में उसके साथ दो ऐसे पिता भी शामिल होते हैं, जो गुप्त रूप से ऑपरेटिव एजेंट हैं। इस ड्रामा में अभिनेता सो जी-सब लंबे समय बाद K-ड्रामा में वापसी कर रहे हैं। उनके साथ चोई डे-हून, यून क्युंग-हो, जू सांग-वूक, सोन ना-यून और किम सुंग-क्यू भी नजर आएंगे। यह शो SBS और Netflix पर स्ट्रीम होगा। (Still From Series)