1 / 9 बॉलीवुड की बेस्ट सिंगर्स में से एक गिने जाने वालीं नेहा कक्कड़ इन दिनों 'सेल्फी क्वीन' से 'सोशल मीडिया क्वीन' बनती नजर आ रही हैं। नेहा सोशल प्लैटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर नेहा नियमित रूप से फैन्स के लिए कुछ न कुछ एंटरटेनिंग वीडियो और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। नेहा की स्माइल पर उनका हर फैन फिदा है। ऐसे में अकरस उनकी तस्वीरों पर फैन्स उनकी मुस्कुराहट को लेकर तारीफें करते दिखते हैं। नेहा ने एक बार एक शो पर बताया था कि जब वह पॉपुलर नहीं थीं तब उन्हें लोग उनकी हाइट को लेकर ताना मारा करते थे। उन्हें ऐसे में तरह-तरह की बातें सुनने को मिलती थीं। लेकिन आज नेहा जिस सक्सेस की ऊचाइयों पर हैं वह लोग नेहा को वहां तक छू ही नहीं सकते। नेहा की तस्वीरों पर कमेंट के साथ-साथ अकसर उनके ड्रेसिंग सेंस की भी काफी तारीफें होती हैं। जब नेहा गाना गाती हैं तो उन्हें उनके एक्सप्रेशन्स बेहत लुभावने लगते हैं। देखें नेहा की कभी शरारती, कभी प्यार भरी स्माइल करती तस्वीरें:-

2 / 9 नेहा कक्कड़ सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल के मंच पर अपनी किस्मत आजमाने आई थीं।

3 / 9 उस वक्त वह जिस सीजन में ऑडीशन देने आई थीं तब नेहा उस सीजन को नहीं जीत पाई थीं।

4 / 9 लेकिन नेहा ये नहीं जानती थीं कि उनके नसीब में इंडियन आइडिल की ट्रॉफी नहीं, इस शो के जज की कुर्सी है।

5 / 9 इंडियन आइडल 10 में नेहा कक्कड़ ने जज की भूमिका निभाई थी।

6 / 9 नेहा ने शो में कंफेस भी किया था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह जिस शो में कंटेस्टेंट के तौर पर आई थीं वह वहीं जज बन जाएंगी।

7 / 9 नेहा कक्कड़ ने हाल ही में अपनी बहन और सिंगर सोनू कक्कड़ के साथ भी एक सिंगिंग वीडियो शेयर किया था।

8 / 9 नेहा कक्कड़ की बहन सोनू के अलावा उनका भाई टोनी भी है। टोनी कक्कड़ भी काफी पॉपुलर सिंगर हैं।