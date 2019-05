Published on May 18, 2019 10:31 am

1 / 7 Neka Kakkar TikTok To Instagram: जानी-मानी सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपनी सुरीली आवाज से पूरे देश का दिल जीत लिया है। यही कारण है कि नेहा कक्कड़ के गाने चार्टबस्टर पर ट्रेंड करते हैं। नेहा कक्कड़ की फैन-फॉलोइंग का अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है। नेहा कक्कड़ इंस्टाग्राम से लेकर फन एप्लिकेशन TikTok पर काफी एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने कई सारे वीडियोज और तस्वीरों को शेयर किया हुआ है। नेहा कक्कड़ की गायिकी जितनी अच्छी है, उतनी ही भी वह अच्छी एक्टिंग भी करती हैं। दरअसल नेहा कक्कड़ के कई TikTok वीडियोज कुछ ही समय में वायरल हो जाते हैं। इन वीडियोज में नेहा की क्रिएटिविटी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। बता दें कि नेहा कक्कड़ की बहन सोनू कक्कड़ और भाई टोनी कक्कड़ भी सिंगर ही हैं। (फोटो सोर्स- @Neha Kakkar Instagram)

2 / 7 नेहा कक्कड़ के TikTok पर लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हैं। यही कारण है कि नेहा का कोई भी वीडियो वायरल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। (फोटो सोर्स- @Neha Kakkar Instagram)

3 / 7 नेहा कक्कड़ कुछ वक्त पहले टीवी के जाने-माने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में बतौर जज नजर आई थीं। (फोटो सोर्स- @Neha Kakkar Instagram)

4 / 7 नेहा कक्कड़ ने फैन-फॉलोइंग के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को मात दी है। (फोटो सोर्स- @Neha Kakkar Instagram)

5 / 7 नेहा के इंस्टाग्राम पर 22.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं तो वहीं कैटरीना कैफ के 22 मिलियन फॉलोवर्स हैं। (फोटो सोर्स- @Neha Kakkar Instagram)

6 / 7 'सिंबा' फिल्म का गाना 'आंख मारे' लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है। इस गाने में आवाज नेहा कक्कड़ ने दी है। (फोटो सोर्स- @Neha Kakkar Instagram)