सस्पेंस के शौकीनों के लिए परफेक्ट हैं ये बॉलीवुड थ्रिलर फिल्में, हर कहानी में है जबरदस्त ट्विस्ट
Bollywood Thrillers That Will Keep You Hooked: अगर आप ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं जो आखिरी तक सस्पेंस बनाए रखें और दिमाग को उलझाए रखें, तो ये बॉलीवुड थ्रिलर फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए।
Updated: March 16, 2026 14:22 IST
अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जिनमें सस्पेंस, माइंड गेम्स और आखिरी तक चौंकाने वाले ट्विस्ट हों, तो बॉलीवुड में भी कई शानदार थ्रिलर फिल्में बनी हैं। इन फिल्मों की कहानी और किरदार दर्शकों को शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखते हैं। यहां कुछ ऐसी ही बेहतरीन बॉलीवुड थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट दी जा रही है जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। (Stills From Films)
A Thursday (2022) इस फिल्म की कहानी एक प्ले-स्कूल टीचर नैना के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 16 बच्चों को बंधक बना लेती है। उसकी मांगें पूरे देश को हिला देती हैं। जैसे-जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ती है, एक चौंकाने वाला सच सामने आता है जो कई लोगों को सीधे इस घटना से जोड़ देता है। (Still From Film)
A Wednesday! (2008) यह एक शानदार थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक पुलिस कमिश्नर और एक रहस्यमयी कॉलर के बीच टकराव की कहानी दिखाती है। कॉलर मुंबई में कई जगह बम विस्फोट करने की धमकी देता है और चार आतंकियों को छोड़ने की मांग करता है। कहानी एक रिटायर हो रहे पुलिस अधिकारी की यादों के जरिए सामने आती है, जो अपने करियर के सबसे हैरान करने वाले दिन को याद करता है। फिल्म का अंत दर्शकों को चौंका देता है। (Still From Film)
Badla (2019) यह एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक बिजनेसवुमन पर अपने प्रेमी की हत्या का आरोप लगता है। वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक मशहूर वकील की मदद लेती है। दोनों के बीच बातचीत के दौरान कई चौंकाने वाले राज खुलते हैं और कहानी बार-बार नया मोड़ लेती है। (Still From Film)
Chehre (2021) यह फिल्म न्याय, अपराध और नैतिकता जैसे विषयों पर आधारित है। इस फिल्म में कुछ बुजुर्ग लोग एक खास खेल खेलते हैं, जिसमें वे लोगों को कटघरे में खड़ा करके उनकी जिंदगी के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। फिल्म यह दिखाती है कि इंसान के हर फैसले का असर उसके भविष्य पर पड़ता है। (Still From Film)
Dhamaka (2021) इस फिल्म में एक पत्रकार की कहानी दिखाई गई है जिसे लाइव शो के दौरान एक फोन कॉल मिलता है। कॉल करने वाला शख्स मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक को उड़ाने की धमकी देता है। इसके बाद मीडिया, पुलिस और सच्चाई के बीच एक खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। (Still From Film)
Jalsa (2022) यह फिल्म एक मशहूर पत्रकार और उसकी कुक के बीच के टकराव की कहानी है। एक हादसा दोनों की जिंदगी बदल देता है और इसके बाद सच, अपराधबोध और नैतिकता के बीच जंग शुरू होती है। फिल्म में भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सस्पेंस देखने को मिलता है। (Still From Film)
Madaari (2016) यह एक सोशल थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक आम आदमी सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है। अपने परिवार को एक हादसे में खोने के बाद वह सिस्टम से जवाब मांगने के लिए एक बड़ा कदम उठाता है। फिल्म समाज और राजनीति पर तीखा सवाल भी उठाती है। (Still From Film)
Missing (2018) यह एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जिसमें एक दंपति अपनी छुट्टियां मनाने मॉरीशस जाता है, लेकिन वहां उनकी तीन साल की बेटी अचानक गायब हो जाती है। पुलिस अधिकारी मामले की जांच करता है और माता-पिता की कहानी में कई विरोधाभास सामने आते हैं। धीरे-धीरे सच सामने आता है जो सभी को चौंका देता है। (Still From Film)