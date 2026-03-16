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A Wednesday! (2008)

यह एक शानदार थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक पुलिस कमिश्नर और एक रहस्यमयी कॉलर के बीच टकराव की कहानी दिखाती है। कॉलर मुंबई में कई जगह बम विस्फोट करने की धमकी देता है और चार आतंकियों को छोड़ने की मांग करता है। कहानी एक रिटायर हो रहे पुलिस अधिकारी की यादों के जरिए सामने आती है, जो अपने करियर के सबसे हैरान करने वाले दिन को याद करता है। फिल्म का अंत दर्शकों को चौंका देता है। (Still From Film)