टाइम, मेमोरी और रियलिटी का खेल, सिनेमा जो हकीकत को कर दे धुंधला, ये फिल्में हैं मास्टरपीस
Mind Games on Screen: ये सभी फिल्में सिर्फ कहानी नहीं सुनातीं, बल्कि आपके दिमाग के साथ खेलती हैं। इन्हें देखने के बाद आप कुछ देर के लिए वास्तविकता पर भी सवाल उठा सकते हैं। अगर आप ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करें, तो यह लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है।
कभी-कभी कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके को ही बदल देती हैं। ये फिल्में आपको ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आप फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक यही सोचते रहते हैं कि आखिर सच क्या था और झूठ क्या। अगर आप भी ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं जो दिमाग को झकझोर दें, तो ये लिस्ट आपके लिए है। (Stills From Films)
Being John Malkovich (1999) यह फिल्म एक कठपुतली कलाकार की कहानी है, जिसे अपने ऑफिस में एक ऐसा दरवाजा मिलता है जो सीधे अभिनेता जॉन माल्कोविच के दिमाग में ले जाता है। फिल्म पहचान, इच्छाओं और किसी दूसरे के जीवन को जीने के विचार को बेहद अनोखे तरीके से दिखाती है। इसकी कहानी इतनी अलग है कि इसे देखने के बाद आप काफी देर तक सोच में पड़ जाएंगे। (Still From Film)
Black Swan (2010) एक बैले डांसर अपने किरदार में इतनी डूब जाती है कि उसकी हकीकत और कल्पना के बीच की सीमा खत्म हो जाती है। यह फिल्म मानसिक दबाव और परफेक्शन की कीमत को दिखाती है। (Still From Film)
Donnie Darko (2001) एक किशोर लड़का मौत के मुंह से बच जाता है और फिर उसे एक रहस्यमयी खरगोश के रूप में दिखाई देने वाली आकृति भविष्य के बारे में चेतावनी देती है। समय, किस्मत और मानसिक संघर्ष को जोड़ती यह फिल्म आज भी बहस का विषय बनी हुई है। (Still From Film)
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) अगर आप अपनी दर्दनाक यादों को मिटा सकें तो क्या आप ऐसा करेंगे? यह फिल्म एक ऐसे कपल की कहानी है जो अपने रिश्ते की यादों को मिटाने का फैसला करता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यादें मिटाने से भावनाएं भी खत्म हो जाती हैं? (Still From Film)
Jacob’s Ladder (1990) वियतनाम युद्ध के एक सैनिक को डरावने भ्रम दिखाई देने लगते हैं, जिनमें वह असलियत और भ्रम के बीच फर्क नहीं कर पाता। यह फिल्म साइकोलॉजिकल हॉरर की दुनिया में एक मील का पत्थर मानी जाती है और कई फिल्मों को प्रभावित कर चुकी है। (Still From Film)
Memento (2000) एक व्यक्ति जिसकी शॉर्ट-टर्म मेमोरी खत्म हो चुकी है, अपनी पत्नी के हत्यारे को ढूंढने निकलता है। फिल्म की कहानी उल्टे क्रम में दिखाई गई है, जिससे दर्शक भी उसी भ्रम का अनुभव करता है जो मुख्य किरदार करता है। (Still From Film)
Mulholland Drive (2001) एक लड़की हॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आती है, लेकिन कहानी धीरे-धीरे इतनी उलझ जाती है कि आपको समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या सपना। डायरेक्टर David Lynch की यह फिल्म अपने रहस्य और जटिलता के लिए जानी जाती है। (Still From Film)
Primer (2004) दो इंजीनियर गलती से टाइम मशीन बना लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। यह फिल्म इतनी जटिल है कि इसे समझने के लिए कई बार देखना पड़ सकता है। इसकी टाइम-ट्रैवल थ्योरी को सबसे वास्तविक माना जाता है। (Still From Film)
Synecdoche, New York (2008) एक नाटककार अपनी जिंदगी को मंच पर उतारने के लिए न्यूयॉर्क शहर की एक विशाल प्रतिकृति बना देता है। यह फिल्म समय, अस्तित्व और जीवन के अर्थ पर गहरा सवाल उठाती है। (Still From Film)
The Matrix (1999) क्या हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वह असली है या सिर्फ एक सिमुलेशन? यह फिल्म इसी सवाल को उठाती है और दिखाती है कि इंसानों को मशीनों ने एक नकली दुनिया में कैद कर रखा है। आज भी ‘मैट्रिक्स’ शब्द का इस्तेमाल हकीकत पर सवाल उठाने के लिए किया जाता है। (Still From Film)
The Truman Show (1998) एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी एक टीवी शो होती है और उसे इसका पता भी नहीं होता। यह फिल्म आज के सोशल मीडिया युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। (Still From Film)