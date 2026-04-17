1 /13

कभी-कभी कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके को ही बदल देती हैं। ये फिल्में आपको ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आप फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक यही सोचते रहते हैं कि आखिर सच क्या था और झूठ क्या। अगर आप भी ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं जो दिमाग को झकझोर दें, तो ये लिस्ट आपके लिए है। (Stills From Films)