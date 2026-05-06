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मौसम यहां अनिश्चित होती है, कुछ ही मिनटों में शांत समुद्र उग्र हो सकता है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है, जहां बड़े कार्गो जहाज लगातार गुजरते रहते हैं। तेज धाराएं तैराक को सीधी दिशा से हटाकर साइड में खींच सकती हैं, जससे वह दिशा भटक सकता है। यही वजह है कि यहां तैरना सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती की भी बड़ी परीक्षा है। (Photo Source: @milindrunning/instagram)