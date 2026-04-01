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चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन 5 अप्रैल को मुंबई में होने जा रहा है। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में शामिल इस समारोह से पहले विभिन्न कैटेगरी के नॉमिनीज की चर्चा जोरों पर है। इसी कड़ी में बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल (फीमेल) कैटेगरी भी खासा दिलचस्प मुकाबला पेश कर रही है। इस साल इस कैटेगरी में पांच बेहतरीन एक्ट्रेसेस को नामांकित किया गया है, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से फिल्मों में जान डाल दी। आइए जानते हैं इस कैटेगरी में नॉमिनेटेड एक्ट्रेसेस और उनके शानदार प्रदर्शन के बारे में:

(Still From Film)