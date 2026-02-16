7 /8

Rugrats

Rugrats की सबसे खास बात यह थी कि इसकी कहानी पूरी तरह बच्चों के नजरिए से दिखाई जाती थी। यही कारण है कि शो में बड़े लोग अक्सर अस्पष्ट या अधूरी बातें करते हुए सुनाई देते हैं। यह उस अनुभव को दर्शाता है, जब छोटे बच्चे अभी भाषा और संदर्भ को पूरी तरह समझ नहीं पाते। (Still From Cartoon)