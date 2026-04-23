मई 2026 में OTT पर धमाका: ये नई वेब सीरीज करेंगी फुल एंटरटेनमेंट, देखें लिस्ट
OTT Watchlist: मई 2026 में रिलीज होने वाली ये वेब सीरीज हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आ रही हैं। चाहे आपको क्राइम थ्रिलर पसंद हो, स्पोर्ट्स ड्रामा या साइंस-फिक्शन, इस महीने आपका एंटरटेनमेंट फुल ऑन रहने वाला है।
मई 2026 OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए बेहद खास रहने वाला है। इस महीने दर्शकों को क्राइम, थ्रिलर, स्पोर्ट्स, साइंस-फिक्शन और हीस्ट जैसे अलग-अलग जॉनर की दमदार वेब सीरीज देखने को मिलेंगी। अगर आप भी नई सीरीज की तलाश में हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। (Photo Source: Netflix)
Glory ‘ग्लोरी’ एक दमदार स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज है, जिसे करण अंशुमान और कनिष्क वर्मा ने बनाया है। इसमें दिव्येंदु शर्मा, सुविंदर विक्की और पुलकित सम्राट मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। कहानी एक छोटे शहर के बॉक्सिंग हब की है, जहां दो भाई एक चौंकाने वाली हत्या की जांच करते हैं। इसी बीच उन्हें अपने पिता, एक मशहूर कोच से जुड़ी पुरानी कड़वी यादों का सामना करना पड़ता है। ओलंपिक के सपनों के बीच परिवारिक टकराव और बदले की भावना कहानी को और भी रोमांचक बना देती है। यह सीरीज 1 मई को रिलीज होगी। (Photo Source: Netflix)
The Chestnut Man: Hide and Seek Season 2 ‘द चेस्टनट मैन’ का दूसरा सीजन एक बार फिर दर्शकों को सस्पेंस और थ्रिल से भर देगा। कहानी दो जासूसों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक लापता महिला के केस की जांच करते हुए एक खतरनाक सीरियल किलर तक पहुंचते हैं। कोपेनहेगन में हो रही रहस्यमयी हत्याओं के पीछे एक डरावना ‘हाइड एंड सीक’ गेम है। चेस्टनट से बनी छोटी मूर्ति हर अपराध स्थल पर मिलती है, जो इस केस को और भी उलझा देती है। यह सीरीज 7 मई 2026 को रिलीज होगी। (Photo Source: Netflix)
Berlin and the Lady with an Ermine ‘बर्लिन’ यूनिवर्स की यह नई कड़ी दर्शकों को एक और हाई-वोल्टेज हीस्ट की दुनिया में ले जाएगी। इस बार बर्लिन और उसकी टीम स्पेन के सेविल शहर में एक बड़ी चोरी की योजना बनाते हैं। वे एक ड्यूक को उसके ही प्लान में फंसाकर लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग ‘द लेडी इन एरमाइन’ को निशाना बनाते हैं। ट्विस्ट और माइंड गेम से भरपूर यह सीरीज 15 मई 2026 को रिलीज होगी। (Photo Source: Netflix)
The Boroughs ‘द बोरोस’ एक अनोखी साइंस-फिक्शन कहानी है, जहां बुजुर्गों का एक समूह एलियन खतरे का सामना करता है। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में बसे एक शांत रिटायरमेंट कम्युनिटी में अचानक अलौकिक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कुछ साधारण लोग मिलकर एक ऐसे खतरे से लड़ते हैं, जो उनका समय छीनना चाहता है। यह सीरीज 21 मई 2026 को रिलीज होगी। (Photo Source: Netflix)
Brazil ’70: The Third Star ‘ब्राजील ’70: द थर्ड स्टार’ एक स्पोर्ट्स डॉक्यू-ड्रामा है, जो ब्राजील की 1970 वर्ल्ड कप जीत की कहानी दिखाता है। पेले, जैरजिन्हो और कार्लोस अल्बर्टो टोरेस जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के नेतृत्व में टीम ने इतिहास रचा। सीरीज में मैदान के अंदर और बाहर के संघर्षों को भी खूबसूरती से दिखाया गया है। (Photo Source: Netflix)