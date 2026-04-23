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Glory

‘ग्लोरी’ एक दमदार स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज है, जिसे करण अंशुमान और कनिष्क वर्मा ने बनाया है। इसमें दिव्येंदु शर्मा, सुविंदर विक्की और पुलकित सम्राट मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। कहानी एक छोटे शहर के बॉक्सिंग हब की है, जहां दो भाई एक चौंकाने वाली हत्या की जांच करते हैं। इसी बीच उन्हें अपने पिता, एक मशहूर कोच से जुड़ी पुरानी कड़वी यादों का सामना करना पड़ता है। ओलंपिक के सपनों के बीच परिवारिक टकराव और बदले की भावना कहानी को और भी रोमांचक बना देती है। यह सीरीज 1 मई को रिलीज होगी। (Photo Source: Netflix)