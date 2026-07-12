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Project Hail Mary

अगर आपको साइंस-फिक्शन और स्पेस एडवेंचर पसंद है, तो ‘प्रोजेक्ट हेल मैरी’ आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होना चाहिए। यह फिल्म एंडी वियर के चर्चित उपन्यास पर आधारित है। कहानी मिडिल स्कूल के साइंस टीचर रायलैंड ग्रेस की है, जो एक अंतरिक्ष यान में बिना याददाश्त के जागता है। धीरे-धीरे उसे पता चलता है कि वह मानवता को बचाने के लिए एक बेहद खतरनाक मिशन पर है। पृथ्वी के सूर्य की ऊर्जा खत्म करने वाले रहस्यमयी जीव ‘एस्ट्रोफेज’ को रोकना ही उसका उद्देश्य है। यह Prime Video पर उपलब्ध है। (Still From Film)