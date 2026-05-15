धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर OTT पर देखें उनकी ये 8 शानदार फिल्में और वेब सीरीज
Madhuri Dixit Birthday: माधुरी दीक्षित ने हर दौर में अपने अभिनय और अदाओं से दर्शकों का दिल जीता है। अगर आप उनके फैन हैं या उनकी बेहतरीन फिल्मों को फिर से देखना चाहते हैं, तो ये 8 फिल्में और शो आपकी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर लें।
बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित आज अपना 59वां जन्मदिन मना रही हैं। अपनी खूबसूरती, दमदार एक्टिंग और बेहतरीन डांस के दम पर उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई है। हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, तेजाब और देवदास जैसी फिल्मों में उनके यादगार किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। उनके जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी 8 बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज, जिन्हें आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। (Still From Film)
बेटा: Amazon Prime Video इस फिल्म में माधुरी ने सरस्वती का दमदार किरदार निभाया है, जो अपने पति (अनिल कपूर) को उसकी लालची सौतेली मां के चंगुल से बचाने की कोशिश करती है। फिल्म में उनका गाना ‘धक-धक करने लगा’ आज भी बेहद लोकप्रिय है। (Still From Film)
डेढ़ इश्किया: Amazon Prime Video यह एक कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें माधुरी ने बेगम पारा का किरदार निभाया है। उनके साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरेशी नजर आए हैं। कहानी दो ठगों और एक रहस्यमयी बेगम के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें कई दिलचस्प मोड़ आते हैं। (Still From Film)
देवदास: YouTube और Apple TV संजय लीला भंसाली की इस शानदार फिल्म में माधुरी ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया है, जो देवदास (शाहरुख खान) से बेइंतहा मोहब्बत करती है। देवदास अपनी बचपन की प्रेमिका पारो (ऐश्वर्या राय) की शादी के बाद टूट जाता है और चंद्रमुखी में सुकून ढूंढता है। (Still From Film)
दिल तो पागल है: Netflix इस रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म में माधुरी ने निशा की भूमिका निभाई है, जो डांस डायरेक्टर राहुल (शाहरुख खान) से प्यार करती है। लेकिन राहुल का दिल पूजा (करिश्मा कपूर) के लिए धड़कता है, जिससे कहानी में इमोशनल ट्विस्ट आता है। (Still From Film)
हम आपके हैं कौन: Amazon Prime Video इस पारिवारिक और रोमांटिक फिल्म में माधुरी दीक्षित ने निशा का किरदार निभाया है, जबकि सलमान खान प्रेम के रोल में नजर आए हैं। दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब निशा की बहन की मौत हो जाती है और परिवार उसे अपने जीजा से शादी करने के लिए कहता है। (Still From Film)
मिसेज देशपांडे: JioHotstar इस क्राइम ड्रामा में माधुरी मिसेज देशपांडे के रोल में नजर आती हैं, जो 25 साल जेल में बिताने के बाद एक नए केस को सुलझाने के लिए फिर से अपराध की दुनिया से जुड़ती हैं। कहानी में सस्पेंस और थ्रिल भरपूर है। (Still From Film)
तेजाब: Amazon Prime Video यह फिल्म माधुरी के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। इसमें उन्होंने मोहिनी नाम की एक प्रतिभाशाली डांसर का किरदार निभाया, जिसकी जिंदगी उसके शराबी पिता और अपराधी दुनिया के बीच उलझ जाती है। फिल्म का गाना ‘एक दो तीन’ आज भी सुपरहिट है। (Still From Film)