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बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित आज अपना 59वां जन्मदिन मना रही हैं। अपनी खूबसूरती, दमदार एक्टिंग और बेहतरीन डांस के दम पर उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई है। हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, तेजाब और देवदास जैसी फिल्मों में उनके यादगार किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। उनके जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी 8 बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज, जिन्हें आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। (Still From Film)