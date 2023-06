Tuck me in

‘टक मी इन’ में एक पिता और बेटे की कहानी है। इस फिल्म में बच्चे को पिता बिस्तर पर सुलाते नजर आता है, तो बच्ची उसे ठीक से चादर उढ़ाने के लिए कहात है। इसके बाद वह उसे बेड के नीचे देखने के लिए कहता है। पिता जैसे ही नीचे देखता है तो उसे वहां उसके बच्चे जैसा दिखने वाला एक और बच्चा नजर आता है। (Still from film)