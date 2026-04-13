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आशा भोसले को दो राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, जिनमें ‘दिल चीज क्या है’ और ‘मेरा कुछ सामान’ जैसे गीत शामिल हैं। उनके लोकप्रिय गीतों में ‘अभी ना जाओ छोड़कर’, ‘पिया तू अब तो आजा’ और ‘इन आंखों की मस्ती’ जैसे गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। (Express Photo)