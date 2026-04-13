आशा भोसले को मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, तबू-सचिन तेंदुलकर समेत श्रद्धांजलि देने पहुंचीं कई हस्तियां, देखें तस्वीरें
आशा भोसले के निधन ने पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया है। भारतीय सिनेमा की सबसे बहुमुखी और लोकप्रिय गायिकाओं में शुमार आशा भोसले ने रविवार को अंतिम सांस ली। करीब आठ दशकों के करियर में उन्होंने 12,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है।
भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। 92 वर्षीय इस महान कलाकार ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। (Express Photo)
बताया जा रहा है कि उन्हें सीने में संक्रमण और अत्यधिक थकान के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिर में मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका निधन हो गया। (Express Photo)
उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्म और संगीत जगत के साथ-साथ आम लोगों में भी गहरा दुख देखने को मिला। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। (Express Photo)
मुंबई शहर में हर तरफ शोक की लहर है। सड़कों पर बने ग्रैफिटी और म्यूरल्स के जरिए लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। (Express Photo)
उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए लोअर परेल स्थित उनके निवास पर रखा गया है। (Express Photo)
सोमवार सुबह 11 बजे से आम लोग उनके अंतिम दर्शन करने पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। (Express Photo)
शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। (Express Photo)
आशा भोसले ने अपनी बहन लता मंगेशकर की विरासत के बीच अपनी अलग पहचान बनाई और खुद को एक बहुमुखी गायिका के रूप में स्थापित किया। (Express Photo)
करीब आठ दशकों तक सक्रिय रहते हुए उन्होंने 12,000 से अधिक गाने गाए, जो अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड है। (Express Photo)
उन्हें दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। (Express Photo)
आशा भोसले को दो राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, जिनमें ‘दिल चीज क्या है’ और ‘मेरा कुछ सामान’ जैसे गीत शामिल हैं। उनके लोकप्रिय गीतों में ‘अभी ना जाओ छोड़कर’, ‘पिया तू अब तो आजा’ और ‘इन आंखों की मस्ती’ जैसे गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। (Express Photo)
लोअर परेल स्थित उनके घर पर सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों की लंबी कतारें लगी रहीं। (Express Photo)
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। (Express Photo)
सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ पहुंचे और बेहद भावुक नजर आए, उन्होंने इस क्षति को व्यक्तिगत नुकसान बताया। (Express Photo)
तबू भी अंतिम दर्शन के दौरान भावुक हो गईं और परिवार के सदस्यों को गले लगाकर सांत्वना देती नजर आईं। (Express Photo)
रितेश देशमुख ने भी उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। (Express Photo)
नील नितिन मुकेश अपने पिता नितिन मुकेश के साथ पहुंचे और दोनों ने मिलकर इस महान कलाकार को अंतिम विदाई दी। (Express Photo)
सुप्रिया सुले ने भी उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को अमूल्य बताया। (Express Photo)
आशा पारेख ने परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। परिवार और करीबी लोगों के बीच गमगीन माहौल रहा, जहां हर कोई इस महान आवाज को याद कर रहा था। (Express Photo)