Updated on May 28, 2019 11:43 am

1 / 11 टीवी की 'चंद्रमुखी चौटाला' यानी कविता कौशिक इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं। अपनी फिट बॉडी के जरिए कविता अपने फैन्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। तो वहीं योगा के तरह-तरह के पोज कर वह सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान भी कर रही हैं। हाल ही में कविता ने अपने इंस्टाग्राम से एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में कविता इतना मुश्किल योगासन कर रही हैं कि देखने वाले उन्हें देख कर हैरान हैं। ऐसे में कई यूजर्स कहते दिखे कि आपके अंदर हड्डी है कि नहीं। तो कोई कहता नजर आया 'मैडम आपकी डेडिकेशन कमाल है।' लेकिन इस बीच कुछ लोग कविता को ट्रोल करते भी नजर आए। एक यूजर उन्हें कहता कि -'ये क्या ऊट पटांग है।' तो कोई कहता- 'ये क्या कर रही हो बहन।' वहीं कई लोग उनके इस पोज को लेकर कविता को ट्रोल करते दिखे। यह पहली बार नहीं है जब कविता इस तरह का कोई मुश्किल आसन करती दिखी हों। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर अकसर कविता कौशिक इस तरह के योगा आसन बड़ी ही आराम से करती दिखती है। (सभी तस्वीरें इंस्टाग्राम से ली गई हैं।)

2 / 11 कविता कौशिक अपने फैन्स के साथ इस तरह अपनी योगा पोज फोटोज शेयर करती हैं, साथ ही उन्हें इंस्पॉयर भी करती हैं।

3 / 11 कविता आए दिन सोशल मीडिया पर फिटनेस से जुड़ा कोई न कोई मेसेज अपनी तस्वीरों के साथ फैन्स तक पहुंचाती हैं।

4 / 11 कविता कौशिक एक फिटनेस फ्रीक एक्ट्रेस हैं। वह कई बार हॉलीडेज से भी योग करते हुए तस्वीरें शेयर करती हैं।

5 / 11 कविता का ये अंदाज उनके फैन्स को खूब भाता है.

6 / 11 अपने पति रॉनित के साथ एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर करती हैं।

7 / 11 कविता काफी ड्रमैटिक भी हैं। ऐसे में वह अपनी कला को भी योग से जोड़ती दिखाई देती हैं।

8 / 11 सोशल मीडिया पर कविता के ये पोज काफी पॉपुलर हैं।

9 / 11 इन तस्वीरों को देखने के कुछ देर बाद अंदाजा होता है कि कविता ने ये पोज कैसे बनाया है।

10 / 11 कविता का बॉडी बैलेंस काफी शानदार है। योगासन करते हुए एक्ट्रेस काफी मंझ गई हैं।