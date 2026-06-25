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25 जून को बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं। 90 के दशक में अपनी शानदार अदाकारी, खूबसूरती और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली करिश्मा कपूर ने कई यादगार फिल्मों में काम किया है। रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी और इमोशनल किरदारों में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। उनके जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी 7 ऐसी फिल्मों के बारे में, जिन्हें हर फैन को जरूर देखना चाहिए। (Photo Source: @therealkarismakapoor/instagram)