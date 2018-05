Published on May 14, 2018 11:25 am

1 / 10 करीना कपूर खान जहां भी जाती हैं, अपने स्टाइल से सबका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती हैं। पिछले दिनों सोनम कपूर की शादी में करीना गोल्डन कलर की साड़ी ड्रेस पहनी थीं। हालांकि देखने वालों को उनका ये लुक कुछ सार पसंद नहीं आया। बावजूद इसके करीना इतने लोगों के बीच अपनी ड्रेस को लेकर चर्चा का विषय बनी रहीं। अब हाल ही में करीना दिल्ली में एक इवेंट पर पहुंचीं। इस दौरान करीना कपूर ने अपने डिफ्रेंट और सोबर स्टाइल से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। करीना ने इस इवेंट में क्रीम कलर का शरारा विद हेवी दुपट्टा पहन कर आई थीं। करीना का ये लुक एक दम नवाबी लग रहा था। करीना का ये नवाबी स्टाइल देखने वालों को इतना पसंद आया कि सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी तारीफें हो रही हैं। इसके चलते करीना की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही हैं। सभी तस्वीरें इंस्टाग्राम से ली गई हैं:-

