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12 जून का दिन सिनेमाप्रेमियों के लिए बेहद खास रहने वाला है। इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर एक साथ 9 बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जिनमें राजनीतिक ड्रामा, रोमांस, हॉरर, थ्रिलर और कॉमेडी जैसे अलग-अलग जॉनर शामिल हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार मनोज बाजपेयी और कंगना रनौत की फिल्मों के साथ-साथ कई चर्चित हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। (Stills From Films)