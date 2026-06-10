12 जून को बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश, एक साथ रिलीज होंगी 9 बड़ी फिल्में
12 जून को रिलीज हो रही इन 9 फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। अलग-अलग जॉनर की फिल्मों के कारण दर्शकों के पास कई विकल्प होंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मनोज बाजपेयी, कंगना रनौत और हॉलीवुड फिल्मों में से कौन दर्शकों का दिल जीतने में सबसे…
12 जून का दिन सिनेमाप्रेमियों के लिए बेहद खास रहने वाला है। इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर एक साथ 9 बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जिनमें राजनीतिक ड्रामा, रोमांस, हॉरर, थ्रिलर और कॉमेडी जैसे अलग-अलग जॉनर शामिल हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार मनोज बाजपेयी और कंगना रनौत की फिल्मों के साथ-साथ कई चर्चित हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। (Stills From Films)
वायरल कॉन्सेप्ट पर बनी ‘बैकरूम्स’ इंटरनेट पर वायरल हुए रहस्यमयी ‘बैकरूम्स’ कॉन्सेप्ट पर आधारित फिल्म ‘बैकरूम्स’ भी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऑनलाइन दुनिया में पहले से लोकप्रिय इस कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए खासकर युवा दर्शकों में उत्साह है। (Still From Film)
कंगना रनौत की राजनीतिक फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ‘भारत भाग्य विधाता’ में मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी। फिल्म नेतृत्व, शासन और राष्ट्रीय पहचान जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर बनाई गई है। राजनीतिक विषयों पर कंगना की रुचि को देखते हुए यह फिल्म सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन सकती है। (Still From Film)
सस्पेंस बढ़ाएगी ‘डिस्क्लोजर डे’ हॉलीवुड थ्रिलर ‘डिस्क्लोजर डे’ भी इस शुक्रवार रिलीज होगी। फिल्म की कहानी रहस्यों, खुलासों और तनावपूर्ण घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है। थ्रिलर पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह एक दिलचस्प विकल्प साबित हो सकती है। (Still From Film)
मनोज बाजपेयी की ‘गवर्नर’ पर सबकी नजर इस सप्ताह की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक ‘गवर्नर’ है। फिल्म में मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस ड्रामा से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। अपने दमदार अभिनय और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले मनोज बाजपेयी एक बार फिर गंभीर किरदार में नजर आएंगे। (Still From Film)
हॉरर प्रेमियों के लिए ‘हॉन्टेड 3डी’ हॉरर फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक विक्रम भट्ट अपनी लोकप्रिय फ्रेंचाइजी ‘हॉन्टेड 3डी’ के नए संस्करण के साथ वापसी कर रहे हैं। फिल्म में डर, रहस्य और अलौकिक घटनाओं का तड़का देखने को मिलेगा। हॉरर पसंद करने वाले दर्शकों के बीच इसे लेकर खासा उत्साह है। (Still From Film)
रोमांस का तड़का लगाएगी ‘हीर सारा’ जहां एक ओर राजनीतिक और हॉरर फिल्में रिलीज हो रही हैं, वहीं रोमांटिक फिल्मों के शौकीनों के लिए ‘हीर सारा’ भी सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रिश्तों और प्रेम की कहानी पर आधारित यह फिल्म युवा दर्शकों को पसंद आ सकती है। (Still From Film)
इम्तियाज अली लेकर आ रहे हैं ‘मैं वापस आऊंगा’ निर्देशक इम्तियाज अली की नई फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ भी लंबे समय से चर्चा में है। फिल्म की कहानी को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इम्तियाज अली की भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियों की वजह से दर्शकों में इसे लेकर उत्साह बना हुआ है। (Still From Film)
हॉलीवुड की ‘स्केरी मूवी’ की वापसी हॉलीवुड की मशहूर पैरोडी फ्रेंचाइजी ‘स्केरी मूवी’ एक नए भाग के साथ लौट रही है। यह फिल्म हॉरर फिल्मों और पॉप-कल्चर पर व्यंग्य करने के लिए जानी जाती है। कॉमेडी और सटायर पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह खास आकर्षण हो सकती है। (Still From Film)