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गोल्डन साड़ी में रॉयल अंदाज

ईशा अंबानी ने इस खास मौके पर डिजाइनर गौरव गुप्ता की कस्टम-मेड साड़ी पहनी, जिसे शुद्ध सोने के धागों से बुना गया था। इस साड़ी पर पिछवाई कला से प्रेरित डिजाइन बनाए गए थे, जिन्हें हाथ से पेंट और कढ़ाई किया गया था। इस आउटफिट को तैयार करने में 50 से ज्यादा कारीगरों ने करीब 1200 घंटे की मेहनत की। इसके साथ उनका सिग्नेचर स्कल्प्टेड केप लुक को और भी खास बना रहा था। (Photo Source: @nmacc.india/Instagram)