सिनेमा और साइंस फिक्शन की दुनिया में ऐसी-ऐसी तकनीकें दिखाई गई हैं, जो न सिर्फ फिजिक्स के नियमों को तोड़ती हैं बल्कि समय, ऊर्जा और रियलिटी की सीमाओं को भी चुनौती देती हैं। इन काल्पनिक आविष्कारों ने दर्शकों की सोच बदल दी और कई बार एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च को भी प्रेरित किया। आइए जानते हैं उन सबसे क्रेजीएस्ट काल्पनिक तकनीकों के बारे में, जिन्होंने दुनिया भर के दर्शकों को हैरान कर दिया। (Still From Film)