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योग केवल एक दिन मनाने का विषय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी लाइफस्टाइल है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो सालभर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखती हैं। बेहतर लचीलापन, मजबूत शरीर, मानसिक शांति और फिटनेस के लिए ये एक्ट्रेसेस नियमित रूप से योग करती हैं। आइए जानते हैं उन बॉलीवुड सितारों के बारे में जो योग की सबसे बड़ी समर्थक मानी जाती हैं।