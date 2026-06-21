International Yoga Day: योग को लाइफस्टाइल बना चुकी हैं बॉलीवुड की ये मशहूर एक्ट्रेसेस, सालों से कर रही हैं अभ्यास
Yoga Day 2026: योग केवल शरीर को फिट रखने तक सीमित नहीं है। यह तनाव कम करने, मानसिक स्वास्थ्य सुधारने, शरीर की लचक बढ़ाने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यही वजह है कि बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाए हुए हैं।
योग केवल एक दिन मनाने का विषय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी लाइफस्टाइल है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो सालभर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखती हैं। बेहतर लचीलापन, मजबूत शरीर, मानसिक शांति और फिटनेस के लिए ये एक्ट्रेसेस नियमित रूप से योग करती हैं। आइए जानते हैं उन बॉलीवुड सितारों के बारे में जो योग की सबसे बड़ी समर्थक मानी जाती हैं।
शिल्पा शेट्टी योग और वेलनेस की बात हो और शिल्पा शेट्टी का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभिनेत्री लंबे समय से योग को बढ़ावा देती आ रही हैं। शिल्पा अक्सर अपनी फिटनेस और दमकती त्वचा का श्रेय योग को देती हैं। उन्होंने विभिन्न फिटनेस प्लेटफॉर्म्स और वीडियो के जरिए लाखों लोगों को योग अपनाने के लिए प्रेरित किया है। (Photo Source: @theshilpashetty/instagram)
निमरत कौर निमरत कौर भी योग की नियमित साधक हैं। वह अपनी फिटनेस रूटीन में योगासन को शामिल करती हैं, जिससे उनकी बॉडी फिट और फ्लेक्सिबल बनी रहती है। अभिनेत्री मानती हैं कि योग उन्हें शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। (Photo Source: @nimratofficial/instagram)
कुब्रा सैत कुब्रा सैत के लिए योग सिर्फ शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं है। वह इसे भावनात्मक संतुलन और आत्म-विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती हैं। योग उन्हें मानसिक शांति और आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। (Photo Source: @kubbrasait/instagram)
मलाइका अरोड़ा मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की सबसे फिट सेलिब्रिटीज में गिनी जाती हैं। उन्हें अक्सर योग क्लास जाते हुए और सोशल मीडिया पर योग वीडियो शेयर करते हुए देखा जाता है। योग के प्रति अपने प्रेम को उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुंबई में ‘दिवा योगा’ स्टूडियो की भी शुरुआत की है। (Photo Source: @malaikaaroraofficial/instagram)
करीना कपूर खान करीना कपूर खान पिछले एक दशक से अधिक समय से योग का अभ्यास कर रही हैं। एरियल योगा से लेकर कठिन इनवर्जन पोज तक, करीना कई तरह के योगासन करती हैं। सूर्य नमस्कार उनके पसंदीदा योगाभ्यासों में से एक माना जाता है। (Photo Source: @kareenakapoorkhan/instagram)
अनन्या पांडे अनन्या पांडे अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए योग को प्राथमिकता देती हैं। हैंडस्टैंड और शीर्षासन जैसे चुनौतीपूर्ण योगासन उनकी फिटनेस रूटीन का हिस्सा हैं। योग उन्हें शरीर को स्ट्रेच करने और एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। (Photo Source: @ananyapanday/instagram)
आलिया भट्ट आलिया भट्ट अपने वर्कआउट में योग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का संतुलित मिश्रण रखती हैं। योग उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने और शरीर की गतिशीलता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। (Photo Source: @aliaabhatt/instagram)
कृति खरबंदा कृति खरबंदा नियमित रूप से योग करती हैं। उनके अनुसार योग न केवल शरीर को लचीला बनाता है, बल्कि मानसिक शांति और एकाग्रता भी बढ़ाता है। यही वजह है कि वह इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करती हैं। (Photo Source: @kriti.kharbanda/instagram)