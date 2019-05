Published on May 21, 2019 10:25 am

1 / 5 कट्टी-बट्टी एक्टर और आमिर खान के भांजे इमरान लंबे वक्त से लाइमलाइट से दूर हैं। फिल्मों से दूर इमरान खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अक्सर इमरान इंस्टाग्राम पर पत्नी अवंतिका और बेटी के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं। 8 साल से खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिताने वालें इमरान खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। ताजा मीजिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान और अवंतिका अब एक-दूसरे से तलाक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। डीएनए की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि रिश्ते में अलगाव और विरोध के कारण इमरान और अवंतिका अपनी शादी को तोड़ने का फैसला लिया है। खबरों के मुताबिक, अवंतिका कुछ दिन पहले ही बेटी इमारा संग इमरान का घर छोड़कर भी चली गई हैं। बताया जाता है कि अवंतिका इन दिनों अपने परिवार के साथ रह रही हैं। (फोटो सोर्स- @imran khan instagram)

2 / 5 जहां बी-टाउन में इमरान और अवंतिका के तलाक के खबरों की खूब चर्चा हो रही है। वहीं कपल ने इन खबरों पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। (फोटो सोर्स- @imran khan instagram)

3 / 5 इस स्थिति में अवंतिका और इमरान के दोस्त और परिवार वाले किस तरह से दोनों का फेवर करते हैं, यह देखना होगा। (फोटो सोर्स- @imran khan instagram)

4 / 5 अवंतिका मलिक ने 9 जून 2014 को बेबी गर्ल इमारा को जन्म दिया था। बेटी के जन्म पर इमरान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा था, अपनी बेटी की केयर करने के लिए उन्हें कई बार अच्छे से हाथ धोना पड़ता है। इमरान ने कहा था कि इमारा उनका बेस्ट गिफ्ट हैं। (फोटो सोर्स- @imran khan instagram)