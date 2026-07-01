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रामायण: पार्ट 1

रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल और रवि दुबे स्टारर ‘रामायण: पार्ट 1’ दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही यह पौराणिक महाकाव्य फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही है। फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा कर रहे हैं, जबकि यश इसके सह-निर्माता भी हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ऑस्कर विजेता वीएफएक्स स्टूडियो DNEG द्वारा तैयार किए जा रहे शानदार विजुअल इफेक्ट्स हैं, जिससे दर्शकों को भारतीय सिनेमा का एक भव्य और विश्वस्तरीय अनुभव मिलने की उम्मीद है। (Still From Film)