1 /11

फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं होतीं, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिमाग में बस जाती हैं, दिल पर असर छोड़ती हैं और खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपका पीछा नहीं छोड़तीं। अगर आपकी वॉचलिस्ट में ये फिल्में शामिल हैं, तो यकीन मानिए आपका सिनेमा टेस्ट बाकी लोगों से कहीं बेहतर है। यह लिस्ट 1968 की क्लासिक हॉरर से लेकर 2021 की अंडररेटेड साइ-फाई तक अलग-अलग दौर और जॉनर की फिल्मों को कवर करती है। लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन है, ये ‘प्योर सिनेमा’ हैं। (Still From Film)