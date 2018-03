1 / 14

'द वॉल' के नाम से लोकप्रिय राहुल द्रविड़ बचपन से ही क्रिकेट को लेकर काफी जुनूनी थे। पिता से क्रिकेट की बारीकियां सीखने के बाद क्रिकेट उनकी चाहत बन गई।



द्रविड़ की मां ने द्रविड़ की जिंदगी से जुड़ी अनमोल यादों को संजोकर रखा। कुछ दिनों पहले ही राहुल ने 'My Mother's Scrapbook' नाम से एक वीडियो शेयर किया जिनमें उनके 'राहुल द्रविड़ से द वॉल' बनने की गाथा है।



आगे की स्लाइड्स में देखें My Mother's Scrapbook की तस्वीरें... (फ़ोटो सौजन्य: राहुल द्रविड़ के "My Mother's Scrapbook" Video से)