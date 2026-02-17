जो लोग आसानी से नहीं डरते, उनके लिए ये हॉरर फिल्में हैं परफेक्ट चॉइस
अगर आपको आम भूत-प्रेत वाली कहानियां डराने में नाकाम रही हैं, तो ये फिल्में आपके लिए हैं। इनमें सिर्फ डर नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल गेम, वायलेंस, सस्पेंस और डीप सोशल सिंबल्स भी छिपे हैं। ये फिल्में आपको सिर्फ डराएंगी ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहेंगी।
हॉरर फिल्में हर किसी के लिए नहीं होतीं। कुछ लोग हल्की-फुल्की डरावनी कहानियों से ही डर जाते हैं, जबकि कुछ दर्शकों को सच में डराने के लिए बेहद डार्क, साइकोलोजिस्ट और असहज करने वाली फिल्मों की जरूरत होती है। अगर आपको सामान्य हॉरर फिल्में डराने में असफल रहती हैं, तो ये फिल्में आपके लिए बनाई गई हैं। इनमें सिर्फ डर ही नहीं, बल्कि गहरी साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, वायलेंस, और असामान्य परिस्थितियां भी देखने को मिलती हैं। चलिए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में।
Dabbe: The Possession (2013) यह तुर्की की बेहद डरावनी फिल्म है, जिसमें एक लड़की कुबरा शादी से पहले अचानक अजीब व्यवहार करने लगती है। जांच में पता चलता है कि उस पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है।
फिल्म में एक्सॉर्सिज्म, रिलीजियस फीयर और रियल लगने वाला माहौल इसे और भी डरावना बना देता है। इसे तुर्की की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक माना जाता है।
Goodnight Mommy (2014) यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जिसमें जुड़वां बच्चों और उनकी मां के बीच का मिस्टीरियस कनेक्शन दिखाया गया है। मां सर्जरी के बाद चेहरे पर पट्टियां बांधकर घर लौटती है, लेकिन बच्चों को शक होने लगता है कि यह उनकी असली मां नहीं है।
फिल्म धीरे-धीरे डर का माहौल बनाती है और दर्शकों को मानसिक रूप से असहज कर देती है। इसकी कहानी और अंत दोनों बेहद चौंकाने वाले हैं।
Infinity Pool (2023) यह फिल्म एक काल्पनिक आइलैंड पर छुट्टियां मना रहे एक कपल की कहानी है। एक हादसे के बाद उन्हें उस देश की डरावनें और करप्ट सिस्टम का सामना करना पड़ता है। यहां अमीर लोगों के लिए कानून अलग तरीके से काम करता है।
फिल्म में आइडेंटिटी, गिल्ट और ह्यूमन नेचर के अंधेरे पहलुओं को बेहद परेशान करने वाले तरीके से दिखाया गया है। इसकी विजुअल स्टाइल और कहानी दर्शकों को असहज और विचलित कर सकती है।
Ready or Not (2019) यह फिल्म एक नई दुल्हन ग्रेस की कहानी है, जिसकी शादी एक बेहद अमीर और मिस्टीरियस फैमिली में होती है। शादी की रात, परिवार की परंपरा के अनुसार, उसे एक 'गेम' खेलना पड़ता है। लेकिन यह कोई साधारण खेल नहीं, बल्कि एक जानलेवा शिकार बन जाता है।
पूरी रात ग्रेस को परिवार के सदस्य मारने की कोशिश करते हैं। फिल्म में डार्क ह्यूमर और हॉरर का अनोखा मिश्रण है, जो दर्शकों को लगातार स्ट्रेस और सस्पेंस में रखता है।
The Menu (2022) यह फिल्म एक कपल की कहानी है, जो एक खास और महंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए एक रिमोट आइलैंड पर जाते हैं। वहां का प्रसिद्ध शेफ अपने मेहमानों के लिए एक खास मेन्यू तैयार करता है, लेकिन यह अनुभव धीरे-धीरे खतरनाक और भयावह बन जाता है।