हॉरर फिल्में हर किसी के लिए नहीं होतीं। कुछ लोग हल्की-फुल्की डरावनी कहानियों से ही डर जाते हैं, जबकि कुछ दर्शकों को सच में डराने के लिए बेहद डार्क, साइकोलोजिस्ट और असहज करने वाली फिल्मों की जरूरत होती है। अगर आपको सामान्य हॉरर फिल्में डराने में असफल रहती हैं, तो ये फिल्में आपके लिए बनाई गई हैं। इनमें सिर्फ डर ही नहीं, बल्कि गहरी साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, वायलेंस, और असामान्य परिस्थितियां भी देखने को मिलती हैं। चलिए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में। (Stills From Films)