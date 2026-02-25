डार्क वेब, लाइवस्ट्रीम और सोशल मीडिया: इंटरनेट की डरावनी सच्चाई दिखाती हैं ये हॉरर-थ्रिलर फिल्में
ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि इंटरनेट की खतरनाक सच्चाई का आईना भी हैं। ये दिखाती हैं कि डिजिटल दुनिया में हर क्लिक, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट और हर डाउनलोड सुरक्षित नहीं होता। सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सावधानी, जागरूकता और सीमाएं बेहद जरूरी हैं।
आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, वीडियो कॉल और डिजिटल पहचान हमारे रोजमर्रा के जीवन में गहराई से शामिल हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही इंटरनेट कितना खतरनाक भी हो सकता है? हॉरर और थ्रिलर जॉनर की कई फिल्में इंटरनेट की इसी डरावनी सच्चाई को दिखाती हैं, जहां एक क्लिक आपकी जिंदगी बदल सकता है। यहां कुछ ऐसी ही फिल्में हैं, जिन्हें देखने के बाद आप इंटरनेट से दूरी बनाने के बारे में जरूर सोचेंगे।
Countdown (2019) एक नर्स एक ऐसा ऐप डाउनलोड करती है जो बताता है कि उसकी मौत कब होगी। जब ऐप तीन दिन का समय दिखाता है, तो उसकी जिंदगी डर और समय के खिलाफ जंग बन जाती है।
Cry Wolf (2005) बोर्डिंग स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स मजाक में ईमेल के जरिए सीरियल किलर की अफवाह फैलाते हैं। लेकिन यह मजाक असली खतरे में बदल जाता है। फिल्म फेक न्यूज और अफवाहों के खतरों को दिखाती है।
Deadstream (2022) एक बदनाम यूट्यूबर अपने फॉलोअर्स वापस पाने के लिए एक हॉन्टेड हाउस से लाइव स्ट्रीम करता है, लेकिन जल्द ही उसे असली खौफ का सामना करना पड़ता है। जब असली आत्मा नाराज हो जाती है, तो यह शो जानलेवा बन जाता है। यह फिल्म दिखाती है कि लाइक्स और व्यूज की चाह कितनी खतरनाक हो सकती है।
Demo_n (2024) ऑनलाइन दोस्तों की एक मीटिंग तब डरावनी हो जाती है जब एक शख्स गलती से एक कर्स्ड वीडियो गेम लिंक खोल देता है और चैट में अलौकिक ताकत को आमंत्रित कर बैठता है। यह कहानी बताती है कि हर लिंक पर क्लिक करना सुरक्षित नहीं होता।
Friend Request (2016) जब एक कॉलेज स्टूडेंट किसी रहस्यमयी लड़की को ऑनलाइन अनफ्रेंड करती है, तो उसके बाद उसकी जिंदगी में एक दानवीय शक्ति यानी डेमोनिक पावर प्रवेश कर जाती है जो उसके करीबी दोस्तों को निशाना बनाती है।
Host (2020) लॉकडाउन के दौरान छह दोस्त Zoom पर सेआंस (आत्माओं से संपर्क) करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह प्रयोग उनके लिए जानलेवा साबित होता है। मजाक में शुरू हुआ यह सेशन जल्दी ही भयावह अनुभव में बदल जाता है। फिल्म बताती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी सुपरनैचुरल खतरों से सुरक्षित नहीं हैं।
Influencer (2022) थाईलैंड में अकेले ट्रिप पर गई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैडिसन की मुलाकात CW से होती है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे-धीरे CW की दिलचस्पी खतरनाक रूप ले लेती है। फिल्म दिखाती है कि ऑनलाइन बनाई गई पहचान कितनी भ्रामक हो सकती है।
Influencers (2025) डिजिटल फेम की अंधी दौड़ और सोशल मीडिया के दबाव पर आधारित यह फिल्म दिखाती है कि लाइक्स और फॉलोअर्स की चाहत इंसान को किस हद तक ले जा सकती है।
Nerve (2016) एक ऑनलाइन ट्रुथ-ऑर-डेयर गेम में फंसी स्टूडेंट को अनजान 'वॉचर्स' कंट्रोल करते हैं। जैसे-जैसे चैलेंज खतरनाक होते जाते हैं, गेम जानलेवा बन जाता है।
Spree (2020) वायरल होने की चाह में एक राइडशेयर ड्राइवर खतरनाक योजना बनाता है और सब कुछ लाइव स्ट्रीम करता है। यह फिल्म दिखाती है कि ऑनलाइन फेम की भूख कितनी घातक हो सकती है।
The Net (1995) एंजेला बेनेट नाम की प्रोग्रामर गलती से गवर्नमेंट सीक्रेट जान लेती है और अचानक उसकी पहचान मिटा दी जाती है। इंटरनेट पर निर्भर दुनिया में पहचान खो देना कितना खतरनाक हो सकता है, यह फिल्म उसी डर को दिखाती है।
Unfriended (2014) एक ग्रुप चैट में शामिल दोस्तों को अपने मृत मित्र के अकाउंट से मैसेज आने लगते हैं। धीरे-धीरे रहस्यमयी ताकत उनके राज खोलने लगती है। यह फिल्म साइबर बुलिंग और उसके परिणामों पर गहरा संदेश देती है।
Unfriended: Dark Web (2018) एक किशोर को नया लैपटॉप मिलता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि पिछला मालिक उसे देख रहा है और अपना लैपटॉप वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। डार्क वेब की सच्चाई रोंगटे खड़े कर देती है। यह फिल्म इंटरनेट के उस हिस्से को दिखाती है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते।
Untraceable (2008) एक सीरियल किलर इंटरनेट पर अपने शिकार की लाइव स्ट्रीमिंग करता है और लोगों के व्यूज से उनकी मौत की गति तय होती है। FBI एजेंट जेनिफर मार्श उसे पकड़ने की कोशिश करती है। समय के साथ यह 'कैट-एंड-माउस' गेम बेहद निजी और खतरनाक बन जाता है। फिल्म इंटरनेट की गुमनामी के खतरों को उजागर करती है।