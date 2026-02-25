1 /15

आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, वीडियो कॉल और डिजिटल पहचान हमारे रोजमर्रा के जीवन में गहराई से शामिल हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही इंटरनेट कितना खतरनाक भी हो सकता है? हॉरर और थ्रिलर जॉनर की कई फिल्में इंटरनेट की इसी डरावनी सच्चाई को दिखाती हैं, जहां एक क्लिक आपकी जिंदगी बदल सकता है। यहां कुछ ऐसी ही फिल्में हैं, जिन्हें देखने के बाद आप इंटरनेट से दूरी बनाने के बारे में जरूर सोचेंगे। (Still From Film)