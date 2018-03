5 / 9

एक्टिंग के अलावा करीना एक अच्छी लेखक भी हैं। उन्होंने दो किताबों Don’t Lose Your Mind, Lose Your Weight और Kareena Kapoor: The Style Diary of a Bollywood Diva नाम की किताबों को रुजाता दिवेकर और रोशल पिंटो के साथ मिलकर लिखा है। (Image Source: Instagram)