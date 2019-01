2 / 6

राखी और गुलजार: एक-दूसरे से अलग होने के बावजूद गुलजार राखी के हाथ की करी को मिस करते हैं। वे आज भी उनके हाथ की फिश करी खाने के लिए जाते हैं और साथ में गिफ्ट के रूप में साड़ी लेकर जाते हैं। हाल ही में गुलज़ार की बायोग्राफी 'Because He Is' को उनकी बेटी मेघना ने मुंबई के रॉयल ओपेरा हाउस में लॉन्च किया था। जिसमें 84 साल के गुलज़ार ने बताया कि ’44 सालों से अपनी पत्नी राखी से अलग रहने के बावजूद हम कभी अलग नहीं हो पाए। आज भी जब मुझे राखी के हाथों की बनी मछली खाने की इच्छा होती है तो मैं उसे रिश्वत के तौर पर एक साड़ी गिफ्ट कर देता हूं। मैं उन्हें हमेशा से ही बेहतरीन साड़ियां गिफ्ट करता आया हूं और अब भी करता हूं।’