फिल्म की लीड एक्ट्रेस शुभांगी दत्त को जूरी बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह उनके करियर की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उन्होंने फिल्म में ऑटिज्म से प्रभावित एक लड़की का किरदार निभाया, जिसे उन्होंने बेहद सच्चाई और सेंसिटिविटी के साथ प्रस्तुत किया। शुभांगी दत्त का अभिनय दर्शकों के दिलों को छू गया और उनकी भूमिका ने फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवॉर्ड ने उनके करियर को नई दिशा दी है। (Photo Source: PTI)