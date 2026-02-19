मुंबई में सजा Iconic Gold Awards का मंच, रेड कार्पेट पर सितारों का लगा जमावड़ा, अनुपम खेर की फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ ने जीता बेस्ट फिल्म अवॉर्ड
Iconic Gold Awards 2026: अनुपम खेर की फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला। लीड एक्ट्रेस शुभांगी दत्त को जूरी बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड मिला। वहीं, बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल अपनी मां उषा नेहवाल के साथ अवॉर्ड शो में शिरकत की।
February 19, 2026 12:28 IST
मुंबई में आयोजित Iconic Gold Awards 2026 का समारोह सितारों से सजा हुआ रहा। इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो में फिल्म और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। रेड कार्पेट पर ग्लैमर, खुशी और उपलब्धियों का शानदार संगम देखने को मिला। इस खास मौके ने सिनेमा की नई और पुरानी प्रतिभाओं को सम्मानित करने का अवसर दिया। (Photo Source: PTI)
इस समारोह की सबसे बड़ी उपलब्धि रही अनुपम खेर द्वारा निर्देशित फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिलना। यह फिल्म अपनी संवेदनशील कहानी और दमदार अभिनय के कारण दर्शकों और आलोचकों दोनों की पसंद बनी। फिल्म ने समाज के एक महत्वपूर्ण विषय को बेहद भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। (Photo Source: PTI)
फिल्म की लीड एक्ट्रेस शुभांगी दत्त को जूरी बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह उनके करियर की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उन्होंने फिल्म में ऑटिज्म से प्रभावित एक लड़की का किरदार निभाया, जिसे उन्होंने बेहद सच्चाई और सेंसिटिविटी के साथ प्रस्तुत किया। शुभांगी दत्त का अभिनय दर्शकों के दिलों को छू गया और उनकी भूमिका ने फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवॉर्ड ने उनके करियर को नई दिशा दी है। (Photo Source: PTI)
अवॉर्ड समारोह में कई नामी सितारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ईशान खट्टर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज से सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनकी मौजूदगी ने कार्यक्रम की शोभा और बढ़ा दी। (Photo Source: PTI)
इसी तरह साउथ और बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत ने भी रेड कार्पेट पर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा। उन्होंने मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए पोज दिए और प्रशंसकों का दिल जीत लिया। (Photo Source: PTI)
टीवी और फिल्म जगत की लोकप्रिय एक्ट्रेस मोना सिंह भी इस समारोह का हिस्सा बनीं। उन्होंने अपने एलिगेंट लुक से सभी को प्रभावित किया। (Photo Source: PTI)
एक्ट्रेस रसिका दुगल भी इस कार्यक्रम में नजर आईं। ट्रॉफी के साथ वो कैमरे के सामने पोज देती नजर आईं। (Photo Source: PTI)
बॉलीवुड के मल्टीटैलेंटेड स्टार फरहान अख्तर अपनी पत्नी शिबानी दांडेकर के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। दोनों की जोड़ी ने रेड कार्पेट पर खास आकर्षण पैदा किया। उनकी केमिस्ट्री ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। (Photo Source: PTI)
एक्टर रजत बेदी भी इस कार्यक्रम में नजर आए। (Photo Source: PTI)
युवा एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी भी इस अवॉर्ड शो में शामिल हुए। उन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज से सभी को प्रभावित किया। उनकी बढ़ती लोकप्रियता इस कार्यक्रम में साफ नजर आई। (Photo Source: PTI)
फैशन इंडस्ट्री के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी इस समारोह में मौजूद रहे। उन्होंने अपने खास अंदाज में मीडिया को पोज दिए। (Photo Source: PTI)
एक्टर विशाल जेठवा और अन्या सिंह भी इस समारोह में नजर आए। दोनों ने साथ में तस्वीरें खिंचवाईं और प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी जोड़ी काफी आकर्षक लग रही थी। (Photo Source: PTI)
एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने भी अपने ग्लैमरस लुक से रेड कार्पेट पर चार चांद लगा दिए। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस और मुस्कान से सभी को प्रभावित किया। (Photo Source: PTI)
फिल्म इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख भी इस कार्यक्रम में शामिल हुईं। उन्होंने अपने सादगी भरे और आकर्षक अंदाज से सभी का ध्यान खींचा। उनका लुक बेहद एलिगेंट नजर आया। (Photo Source: PTI)
एक्टर संजय कपूर भी इस अवॉर्ड शो में नजर आए। उन्होंने मीडिया के सामने पोज दिए और कार्यक्रम का आनंद लिया। (Photo Source: PTI)
बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल भी अपनी मां उषा नेहवाल के साथ इस समारोह में पहुंचीं। मां-बेटी की जोड़ी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। सायना की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को खेल जगत से भी जोड़ दिया। (Photo Source: PTI)
यह समारोह मुंबई में आयोजित किया गया, जहां फिल्म और फैशन जगत की कई बड़ी हस्तियां एक मंच पर नजर आईं। कुल मिलाकर Iconic Gold Awards 2026 सिनेमा और कला के लिए एक यादगार आयोजन साबित हुआ। (Photo Source: PTI)