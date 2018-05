Updated on May 8, 2018 9:47 am

1 / 19 बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर 8 मई यानी की आज बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। 7 मई को सोनम की मेहंदी की रस्म का आयोजन किया गया था, इस सेलिब्रेशन में सोनम कपूर के होने वाले पति आनंद आहूजा के साथ बॉलीवुड के तमाम दिग्गज सेलिब्रिटी नजर आए। करिश्मा,रानी, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडीस, स्वरा भास्कर, वरुण धवन, अर्जुन कपूर, जाह्ववी कपूर समेत कई दिग्गज स्टार्स शामिल हुए। हंसी खिलखिलाती सोनम मेहंदी के फंक्शन में डांस करते हुए भी नजर आईं। सोनम और आनंद ने मेहमानों के साथ भी पोज दिए। सोनम और आनंद की मेहंदी रस्म की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। व्हाइट और गोल्डन वर्क के लहंगे में सोनम कपूर बेहद खूबसूरत लग रहीं थीं, वहीं आनंद आहूजा ने व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। (फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

2 / 19 सोनम और आनंद ने चाचा संजय कपूर के साथ पोज दिया। (फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

3 / 19 तस्वीर में अर्जुन कपूर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं।(फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

4 / 19 सोनम और आनंद के साथ स्वरा भास्कर मस्ती के मूड में नजर आईं।(फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

5 / 19 करण जौहर के साथ सोनम कपूर।(फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

6 / 19 सोनम, आनंद और स्वरा भास्कर।(फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

7 / 19 जैकलीन भी सोनम और आनंद के साथ तस्वीर लेते हुए नजर आ रही हैं। (फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

8 / 19 सोनम कपूर और कैटरीना कैफ। (फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

9 / 19 सोनम कपूर की बहन रेहा कपूर। (फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

10 / 19 अर्जुन कपूर बहन अशुंला कपूर के साथ। (फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

11 / 19 सोनम और आनंद डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। (फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

12 / 19 कोरियोग्राफर फराह खान अपने बच्चों संग मेहंदी फंक्शन में शामिल हुईं। (फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

13 / 19 सोनम कपूर भाई हर्षवर्धन कपूर के साथ नजर आ रही हैं। (फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

14 / 19 शिल्पा शेट्टी ने भी मेहमानों के साथ फोटो खिचंवाई। (फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

15 / 19 अभिनेत्री रानी मुखर्जी, शिल्पा शेट्टी और रेखा। (फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

16 / 19 एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी। (फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

17 / 19 अर्जुन कपूर और संजय कपूर ने मेहमानों के साथ खूब मस्ती की। (फोटो सोर्स- #sonam kapoor)

18 / 19 करण जौहर और रानी मुखर्जी। (फोटो सोर्स- #sonam kapoor)